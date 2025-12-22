夢想成真！村上宗隆告別養樂多　「從這裡開始是新道路」

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

養樂多燕子當家重砲村上宗隆於22日透過個人Instagram表示，已與芝加哥白襪完成簽約，為其職業生涯揭開全新篇章。

村上在貼文中表示：「正如媒體報導所提到的，這次我已正式與芝加哥白襪隊完成簽約，」消息一出，隨即引發日本球界與球迷高度關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧自身成長歷程，村上不忘向一路栽培他的前輩與教練表達感謝之意，他寫道：「從我開始打棒球以來，所有曾經與我有所關聯、指導過我的許多人，我由衷地向大家表達感謝。」

同時，他也深情追思今年2月辭世、曾任養樂多球團社長與代表取締役會長的衣笠剛先生，並表示自己終於站上夢想的起跑線，雖無法親自分享這一刻，但彷彿仍能聽見對方在天上為他加油打氣。

除了球團高層，村上也特別點名感謝養樂多燕子隊吉祥物「燕九郎」，感性表示：「無論何時都熱情迎接我的燕九郎，今後也請繼續守護著我。」

談到即將挑戰的大聯盟舞台，村上難掩期待之情，他直言：「從這裡開始，又是一條嶄新的道路，能夠在芝加哥白襪打棒球，能夠在名為大聯盟、一直以來的夢想舞台上比賽，現在的我，對這個現實感到非常興奮。」

最後，村上也向日本球迷喊話，感謝長期以來的支持，並期盼未來能繼續獲得不變的鞭策與鼓勵。