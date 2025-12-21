運動雲

>

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

▲羽球國手王齊麟與老婆陳詩媛辦婚宴。（圖／經紀公司提供）

▲羽球國手王齊麟與老婆陳詩媛辦婚宴。（圖／經紀公司提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟，21日在台北萬豪酒店舉行「世紀婚禮」迎娶老婆陳詩媛（十元），盛大的婚禮邀請了體育界、娛樂圈等友人到場祝賀、現場星光熠熠，而證婚人不是別人，就是新郎王齊麟兩屆奧運金牌搭檔、現任運動部部長李洋。

王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛，晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今晚喜宴嘉賓雲集，眾多羽球國手、國家代表隊運動員、啦啦隊夥伴與演藝圈好友皆到場祝賀。藝人賓客包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、董事長樂團吉董、范逸臣、田家達、李易與六月夫妻檔、巫啟賢及名主持人聶雲等；體壇方面，除了上百位羽球選手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨祝福。

婚禮當天的伴娘團同樣備受矚目。由十元的姐妹們：禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔組成的「強大伴娘團」，不僅顏值與氣場兼具，更一路陪伴新人走過重要時刻，為婚禮增添滿滿祝福與亮點，也象徵著新人身邊最珍貴、最堅實的支持力量。

現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞，李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。

▼運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）

▲▼運動部長李洋出席114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 標籤:羽球世紀婚禮性別派對李洋證婚王齊麟陳詩媛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

37歲仍宰制大聯盟！　MLB官網解析查普曼在紅襪「復刻巔峰」關鍵

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

首戰全馬就封王！施育佐2小時22分59秒奪2025台北馬國內男子組冠軍

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門新聞

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

新洋投布局浮上檯面　悍將有意網羅洋基3A里爾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

2走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

3兄弟教練團陣容近期陸續出爐

4貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認

5勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

最新新聞

1得分王爆氣遭逐！戰神「少打多」照贏攻城獅

2白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

3「夜王」3節21分提早下班　領航猿兩節就完爆獵鷹

4「麟洋配」再合體！王齊麟結婚李洋當證婚人

5王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

【米克斯趴車窗邊撒嬌】下秒2汪接連跳進車內男嚇傻XD

【這洗衣機有內建跑步機？】小貓偷練身體被抓包XD

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366