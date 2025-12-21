「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

▲羽球國手王齊麟與老婆陳詩媛辦婚宴。（圖／經紀公司提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟，21日在台北萬豪酒店舉行「世紀婚禮」迎娶老婆陳詩媛（十元），盛大的婚禮邀請了體育界、娛樂圈等友人到場祝賀、現場星光熠熠，而證婚人不是別人，就是新郎王齊麟兩屆奧運金牌搭檔、現任運動部部長李洋。

王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛，晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」。

今晚喜宴嘉賓雲集，眾多羽球國手、國家代表隊運動員、啦啦隊夥伴與演藝圈好友皆到場祝賀。藝人賓客包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、董事長樂團吉董、范逸臣、田家達、李易與六月夫妻檔、巫啟賢及名主持人聶雲等；體壇方面，除了上百位羽球選手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨祝福。

婚禮當天的伴娘團同樣備受矚目。由十元的姐妹們：禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔組成的「強大伴娘團」，不僅顏值與氣場兼具，更一路陪伴新人走過重要時刻，為婚禮增添滿滿祝福與亮點，也象徵著新人身邊最珍貴、最堅實的支持力量。

現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞，李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。

▼運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）