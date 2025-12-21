運動雲

隊長手指骨折復出差點完全打擊　雲林棒球新勢力東和扣倒關西

▲雲林東和國中吳昕澔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

雲林縣新興青少棒勁旅東和國中首次出征台北城市盃青少棒邀請賽，首戰雖然不敵韓國京畿道，21日火力輸出，4局下狂灌6分，最終以11比4提前扣倒竹縣關西。隊長吳昕澔演出猛打賞，分別敲出二壘安打、三壘安打及一壘安打，就差全壘打達成完全打擊，貢獻2打點、2得分。

首局由第一棒吳昕澔長打帶動士氣，加上賴子傑、李宏軒安打串連攻下4分，2局下吳昕澔又敲三壘安打，並利用廖念宇高飛犧牲打進帳1分。3局上一度被對方單局5安打追到4比5。4局下又是一輪猛攻，3保送攻佔滿壘時，林祺浚清壘三壘安打，攻下3分，廖宥勛高飛犧牲打1打點，吳昕澔適時安打也追加2分，單局6分提前贏球。

總教練洪偉翔表示，「上禮拜在屏東比賽曾輸給對方（關西）19分，這兩周打擊教練叮嚀很多，並針對不足處加強訓練。」

投手群表現也很關鍵，國二的陳宇捷在國中階段正式比賽初登板，雖然第3局失4分，仍跨出重要一步。主力投手賴子傑後援1.2局，奪3K，無失分。洪偉翔坦言，上一次對決關西，幾乎所有投手都出賽，此次出奇兵達到效果，讓他撐兩三局，再交給王牌賴子傑。

2020年剛創立的東和國中體育班棒球隊，讓大家對雲林的棒球發展充滿期待。近兩年國內比賽成績受到肯定，接受主辦方邀請，獲得首次與韓國球隊交流的機會。洪偉翔表示，「球隊從零到有，有學校、地方還有縣府資源投入，國小教練也願意送球員來我們學校發展。目前校內只有操場可以訓練，環境有限，所以外野會出現一些失誤。家長會和主任等都很用心，一點一滴打拼上來，剛組隊也沒有太多人認識我們，期待未來能提升訓練環境。」

談到猛打賞的吳昕澔，洪偉翔表示，「這幾年他自己也投入了蠻多心力，在身材條件還有揮棒的力道上都有進步。他以前對外角球的攻擊還不是很純熟，所以教練針對這部分也幫他修正蠻多，他也慢慢打出信心。」

吳昕澔左手指纏繞繃帶，是上個月比賽撲壘受傷，錯過一個盃賽。當球隊大比分不敵關西國中時，他在學校養傷，這次再次對決抱著復仇的決心。目前傷勢有恢復但還沒完全好，所以賽後仍以繃帶固定。

談到前一次對戰韓國京畿道的經驗，吳昕澔表示，「他們很活潑，球隊落後時士氣不會太低迷，守備和打擊也很穩定，是打團隊棒球的。」

關鍵字： 雲林青少棒東和國中吳昕澔城市盃

