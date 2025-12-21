運動雲

>

想學表哥吳俊偉霸氣！崇明「小黑」張鈞倫6局好投　教頭評95分

▲崇明國中，「小黑」張鈞倫、林仕祐、方宥恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲崇明國中，「小黑」張鈞倫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台北城市盃青少棒邀請賽中，台南市崇明國中靠著綽號「小黑」的國三投手張鈞倫繳出穩定表現拿下勝利。張鈞倫此役先發主投6局，僅失1分責失，成功扛下長局數任務，總教練許宸頊賽後直言，他的表現「在水準之上」。

談到贏球關鍵，許宸頊指出，投手群的穩定發揮是關鍵因素之一，特別是張鈞倫，「今天投手的部分，小黑在掌握度上其實都超乎我們的預期，也是在他的水準之上。」他也提到，雖然比賽中因中外野手失誤讓比分被追平，一度影響氣勢，但球員仍能堅持到最後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於張鈞倫的整體表現，許宸頊給出高分評價，「基本上我們給他95分，唯一扣分是在滿壘時暴投失掉的那1分，但那一局最後還是以高飛球出局。」他認為，張鈞倫在第5、6局的投球內容相當穩定，體能與球數都在可控範圍內，因此能負擔6局投球。

許宸頊也透露，張鈞倫不只是投手，過去還曾擔任捕手與外野手，「他算是我們的核心之一，主要以投手、外野手為主，早期也有當過捕手。」目前升上國三後，已受到不少高中教練關注，他也提醒子弟兵要持續努力、超越自己的預期，未來才能有更多選擇。

談到投球特色，許宸頊指出，張鈞倫的球「會跑」，尾勁相當好，帶有類似伸卡球的效果，「打者比較容易打成滾地球，這也是很多高中教練注意到他的原因。」

賽後張鈞倫認為此戰以控制球為主，對於暴投失分的部分，也坦言仍有需要加強之處。至於自身優勢，他簡短回應是「球威」。

值得一提的是，張鈞倫透露自己的偶像正是中信兄弟投手吳俊偉，而兩人其實是表兄弟關係。他直言欣賞表哥投球時展現出的「霸氣」，也希望未來能學習這樣的特質。表哥給他的建議很簡單，「就是要認真一點。」張鈞倫也坦言，自己確實有想要朝著更有霸氣的投球方向努力。

關鍵字： 青少棒崇明國中張鈞倫投手台北城市盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

想打經典賽為台灣而戰　費爾柴德獲守護者小聯盟合約

想打經典賽為台灣而戰　費爾柴德獲守護者小聯盟合約

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

熱門新聞

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

兄弟回簽名單最快本周揭曉　新打教受矚！教練團陣容近期陸續出爐

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

2兄弟教練團陣容近期陸續出爐

3勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

4貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認

5讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台

最新新聞

1詹姆斯神勇也無用！湖人外線急凍同城德比輸球

2二重戴嘉佑像黃仲翔　教頭看好旅外

3悍將有意網羅洋基3A里爾

4王彥程有望在韓華主場前5戰先發

5表哥吳俊偉崇明「小黑」張鈞倫95分

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366