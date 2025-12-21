想學表哥吳俊偉霸氣！崇明「小黑」張鈞倫6局好投　教頭評95分

▲崇明國中，「小黑」張鈞倫。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／新北報導

台北城市盃青少棒邀請賽中，台南市崇明國中靠著綽號「小黑」的國三投手張鈞倫繳出穩定表現拿下勝利。張鈞倫此役先發主投6局，僅失1分責失，成功扛下長局數任務，總教練許宸頊賽後直言，他的表現「在水準之上」。

談到贏球關鍵，許宸頊指出，投手群的穩定發揮是關鍵因素之一，特別是張鈞倫，「今天投手的部分，小黑在掌握度上其實都超乎我們的預期，也是在他的水準之上。」他也提到，雖然比賽中因中外野手失誤讓比分被追平，一度影響氣勢，但球員仍能堅持到最後。

對於張鈞倫的整體表現，許宸頊給出高分評價，「基本上我們給他95分，唯一扣分是在滿壘時暴投失掉的那1分，但那一局最後還是以高飛球出局。」他認為，張鈞倫在第5、6局的投球內容相當穩定，體能與球數都在可控範圍內，因此能負擔6局投球。

許宸頊也透露，張鈞倫不只是投手，過去還曾擔任捕手與外野手，「他算是我們的核心之一，主要以投手、外野手為主，早期也有當過捕手。」目前升上國三後，已受到不少高中教練關注，他也提醒子弟兵要持續努力、超越自己的預期，未來才能有更多選擇。

談到投球特色，許宸頊指出，張鈞倫的球「會跑」，尾勁相當好，帶有類似伸卡球的效果，「打者比較容易打成滾地球，這也是很多高中教練注意到他的原因。」

賽後張鈞倫認為此戰以控制球為主，對於暴投失分的部分，也坦言仍有需要加強之處。至於自身優勢，他簡短回應是「球威」。

值得一提的是，張鈞倫透露自己的偶像正是中信兄弟投手吳俊偉，而兩人其實是表兄弟關係。他直言欣賞表哥投球時展現出的「霸氣」，也希望未來能學習這樣的特質。表哥給他的建議很簡單，「就是要認真一點。」張鈞倫也坦言，自己確實有想要朝著更有霸氣的投球方向努力。