林仕祐國中首轟3分砲　方宥恩3安核彈頭領軍崇明勝出

▲崇明國中方宥恩、林仕祐。（圖／記者楊舒帆攝）

▲崇明國中方宥恩、林仕祐。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台北城市盃青少棒邀請賽21日在三重棒球場進行第二天賽事，台南市崇明國中發揮打擊火力，國二林仕祐轟出3分砲領軍，張鈞倫主投6局失4分、僅1分責失，邱彥鈞後援1局無失分，拿下勝投。

崇明國中首局就發動攻勢，方宥恩敲出安打上壘，邱彥鈞獲得保送，林淮燊擊出適時安打進帳2分，隨後林仕祐、張鈞倫接連安打再添1分。2局下方宥恩掃出三壘安打後，靠暴投跑回分數。

張鈞倫前兩局演出3上3下，但在第3、4局出現亂流，兩出局後遭大理國中打線狙擊，加上守備發生失誤，讓對手追平比數，形成4比4僵局。

關鍵6局下，開路先鋒方宥恩敲出單場第3支安打帶動攻勢，林仕祐隨後轟出3分砲，一棒拉開差距，最終崇明國中以4分差獲勝。

總教練許宸頊表示：「第一局攻擊就進入狀況，但中外野手失誤被追平，昨天打擊打不好的地方有做修正，雖然失誤讓氣勢一度轉弱，但球員還是堅持到最後。」

方宥恩單場3安打，成功扮演稱職「核彈頭」角色。許宸頊透露：「他把握住出賽機會，剛好張鈞倫擔任先發投手，因此右外野交給他。他對自己的打擊很有信心，練球態度也很積極，所以給他先發機會，也沒有辜負教練團的期待。」

林仕祐因哥哥林仕文踏上棒球路，他透露國小時期在正式比賽曾敲出9支全壘打，而這發3分砲則是他升上國中後的首轟。他表示：「兩出局後就是想打越遠越好，能開轟真的很開心。」升上國二後的暑假著重重量訓練，提升打擊力量，此役也成功展現成果。

