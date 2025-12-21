黃載均震撼退役！鐵人618連續出賽寫韓職第三長　含淚吐引退原因

▲黃載均。（圖／截自KT巫師TV頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

KT巫師「鐵人」38歲黃載均正式告別球員生涯。黃載均日前透過球團宣布退休，隨後在官方YouTube頻道《Wiz TV》中首度親口說明原因，過程中數度哽咽落淚，坦言隨著年紀增長，加上對自己成績無法滿意，才做出這個艱難決定。

黃載均表示，其實對於「退休」這件事已經思考很久，「當我開始打出自己無法滿意的成績時，就一直在掙扎。」雖然球團仍提出不錯的條件，但他希望能在一軍舞台結束球員生涯，而不是留下遺憾，「說實話真的很難受，也想過這樣的決定到底對不對，但我不想用一個不漂亮的方式退休。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2025年球季，黃載均坦言開季從替補出發，心理壓力相當大，「那段時間真的很辛苦，也有很多壓力，但最後能夠站在場上打完最後一場比賽，對我來說已經足夠了。」他也透露，9月11日在對LG之戰敲出適時安打，仍是自己相當珍惜的回憶之一。

談到最難忘的時刻，黃載均點名10月3日對戰韓華鷹的例行賽最終戰，「那是我20年職棒生涯的最後一場比賽，真的很想用全壘打結束，但最後只打成滾地球。」儘管未能如願，他仍直言當下只想幫助球隊贏球。

職棒生涯橫跨20年，黃載均累積2266支安打、227轟、618場連續出賽，寫下韓職史上第三長紀錄，也留下連續14季百安的里程碑，右打者中僅有李大浩與黃載均達成此成就。他希望未來球迷記住的，是一名「穩定、對球隊不可或缺的球員，這也是我決定退休的原因之一。」

最後，黃載均向球迷深深致謝，「謝謝大家這麼多年來的支持，未來我會用球迷的身分繼續替棒球加油。」