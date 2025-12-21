運動雲

>

黃載均震撼退役！鐵人618連續出賽寫韓職第三長　含淚吐引退原因

▲黃載均。（圖／截自KT巫師TV頻道）

▲黃載均。（圖／截自KT巫師TV頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

KT巫師「鐵人」38歲黃載均正式告別球員生涯。黃載均日前透過球團宣布退休，隨後在官方YouTube頻道《Wiz TV》中首度親口說明原因，過程中數度哽咽落淚，坦言隨著年紀增長，加上對自己成績無法滿意，才做出這個艱難決定。

黃載均表示，其實對於「退休」這件事已經思考很久，「當我開始打出自己無法滿意的成績時，就一直在掙扎。」雖然球團仍提出不錯的條件，但他希望能在一軍舞台結束球員生涯，而不是留下遺憾，「說實話真的很難受，也想過這樣的決定到底對不對，但我不想用一個不漂亮的方式退休。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2025年球季，黃載均坦言開季從替補出發，心理壓力相當大，「那段時間真的很辛苦，也有很多壓力，但最後能夠站在場上打完最後一場比賽，對我來說已經足夠了。」他也透露，9月11日在對LG之戰敲出適時安打，仍是自己相當珍惜的回憶之一。

談到最難忘的時刻，黃載均點名10月3日對戰韓華鷹的例行賽最終戰，「那是我20年職棒生涯的最後一場比賽，真的很想用全壘打結束，但最後只打成滾地球。」儘管未能如願，他仍直言當下只想幫助球隊贏球。

職棒生涯橫跨20年，黃載均累積2266支安打、227轟、618場連續出賽，寫下韓職史上第三長紀錄，也留下連續14季百安的里程碑，右打者中僅有李大浩與黃載均達成此成就。他希望未來球迷記住的，是一名「穩定、對球隊不可或缺的球員，這也是我決定退休的原因之一。」

最後，黃載均向球迷深深致謝，「謝謝大家這麼多年來的支持，未來我會用球迷的身分繼續替棒球加油。」

關鍵字： 黃載均退休KT巫師職棒棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

桑尼因ACL重傷返鄉動刀 李愷諺卻說他2個月後就回台灣

桑尼因ACL重傷返鄉動刀 李愷諺卻說他2個月後就回台灣

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

釀酒人流失前二輪投手　麥格雷戈轉戰洋基簽小聯盟約

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

熱門新聞

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

勇士交易大咖球星救戰績？美媒直指希爾德、庫明加是重要籌碼

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長高坂咲舞接棒　菊池桃子中文祝福、Akiko淚談「隊長視角」

張璨當選足協第13任理事長　提四大宣言允諾解決財務、行政問題

都是超過40天沒比賽　獵鷹末節甦醒轟37分擊退來訪洋基

讀者回應

﻿

熱門新聞

1走出發展受阻風波　全恩菲感性告白

2勇士傳想交易來大咖救戰績　這兩人是籌碼

3讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台

4VENUS新隊長高坂咲舞接棒

5確定接掌足協！張璨當選理事長提四大宣言

最新新聞

12025台北馬全馬男女組冠軍出爐　女子組就兩人破大會

2費爾柴德獲守護者小聯盟合約

3黃載均震撼退役！鐵人618連續出賽寫歷史

4中國網球選手逄仁龍操縱比賽　禁賽12年

5賈西亞加盟費城人談新角色

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

柳町達盛讚古林曲球、孫易磊變速球　笑談台灣美食想吃一輪

【殺人魔近在咫尺】張文北車「變裝逃跑」他看手機影片嚇傻

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

MAMA流程大亂..GD後台飆髒話　超不爽：這是汙點啊！

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366