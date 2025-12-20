運動雲

走出在台發展受阻風波　全恩菲感性告白：現在的我非常幸福

▲韓國人氣啦啦隊女神全恩菲擔任新北國王聖誕嘉賓與Queens一同熱舞。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲韓國人氣啦啦隊女神全恩菲擔任新北國王聖誕嘉賓與Queens一同熱舞。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

新北國王今（20）日於新莊體育館開啟「王道銀行聖誕主題週」，現場亮點除了激烈的賽事，更邀請到韓國人氣啦啦隊女神全恩菲擔任聖誕特邀嘉賓。首度踏入台灣職籃賽場的全恩菲，身著聖誕服飾驚豔全場，她在賽前受訪時不僅分享了初體驗的心情，更針對外界關注的未來動向給出了堅定答案。

針對外界好奇她是否會延續先前經紀公司的規劃、轉型為歌手或藝人？全恩菲今日首度明確表態：「我本身非常熱愛『啦啦隊』這個職業，所以未來的發展將會專注在啦啦隊員的身分上。」她透露，目前正與新的經紀公司針對在台的長期發展進行深度討論，現階段目標是把眼前的工作「一步一步做好」，希望帶給粉絲不同以往的面貌，並呼籲大家關注她的個人社群以獲取最新資訊。

面對台灣體壇目前湧入大量韓籍啦啦隊的「大競爭時代」，全恩菲展現大方姿態，她認為，每位韓籍隊員的到來都能產生良性循環，台韓啦啦隊文化更能藉此交流、互相學習，「我不覺得競爭很激烈，因為每個人都有獨特的魅力。我會好好努力，展現最好的一面給支持我的朋友看。」

來台參與經典賽資格賽（WBCQ）應援有高人氣，但卻無法如願加入中職6支球團的啦啦隊，經歷過先前的發展風波與心境轉折，再度踏上台灣土地，全恩菲感性表示：「要說不辛苦是騙人的，但看到這麼多人在台灣等著我、支持我，我覺得現在非常幸福。」

談及即將到來的聖誕與新年假期，全恩菲透露目前計畫回韓國與愛犬一起吃大餐、佈置家裡，並希望能在過年期間去欣賞日出，迎接嶄新的一年。

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

