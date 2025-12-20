新北U18／曾聖恩兩分砲助威　新北藍12比1封王8連霸

▲新北U18新北藍曾聖恩。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽20日冠軍出爐，新北藍再次奪冠，完成8連霸。曾聖恩開轟領軍火力全開，以12比1提前5局扣倒對手封王。

新北藍首局就發動猛攻，胡辰睿、許子彥、陳耀杰、羅師騁、邱宥得、杜翊澤接連敲出安打，單局灌進5分奠定勝基。5局上再度發威，單局敲出8支安打，其中曾聖恩轟出2分砲，單局進帳7分，達成提前結束比賽條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北藍以穀保家商為主體，自賽事開辦以來已連續拿下8座冠軍。前一戰四強賽以2比1險勝高雄市，單日兩戰結束後，原本安排的夜間訓練取消，不過總教練楊孝承透露，仍有部分球員自主加練，這場比賽打擊狀況明顯回溫。他表示：「這才是正常的他們，前幾天壓力太大了。」

先發投手饒又語首局出現控球亂流，兩出局後投出單局第3次保送時先喊暫停。該打席投出3壞球後，原本有意換投，但依規則同一打席不得更換投手，因此讓他續投，最終以飛球解決打者。4局下被敲出長打後才退場休息。楊孝承說明，「原本設定他投完2局就休息，但這次調整沒有那麼好，他主動說『再給我一局』，所以第3、4局都是他自己想要投的。」

饒又語此役投3.1局，被敲1支安打，有3次保送、3次三振，失1分非責失分。