海盜三方交易補進上季31轟明星二壘手　鄭宗哲遭DFA！

▲鄭宗哲。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜20日完成一筆三方交易，從光芒換回明星二壘手洛爾（Brandon Lowe）、曼古姆（Jake Mangum）以及左投後援蒙哥馬利（Mason Montgomery），藉此補強長期低迷的進攻火力；不過，這筆交易也直接影響到現有名單配置，海盜隨後宣布將台灣好手鄭宗哲與盧錫亞諾（Marco Luciano）指定讓渡（DFA），以騰出40人名單空間。

海盜隊在2025賽季得分、全壘打與OPS三項進攻指標皆排名大聯盟墊底，休賽季補強火力成為管理層首要任務；這次交易被視為總管謝靈頓（Ben Cherington）強化即戰力的重要一步，也意味著球隊名單競爭進一步升溫。

洛爾是本次交易中最受矚目的戰力補強。這名強力左打剛完成單季31轟的全明星球季，553個打席繳出.256/.307/.477 的打擊成績，生涯第二度入選全明星賽；他合約尚餘一年、年薪1150萬美元，對仍具財務彈性的海盜而言屬合理投資。

曼谷姆則以全面型表現見長，上季新人年打出.296/.330/.368，雖僅3發全壘打，但靠著27次盜壘、穩定守備與3個外野位置的適應能力，提供實質貢獻；蒙哥馬利儘管上季防禦率偏高，但其速球均速98.7英里、揮空率達35.8%，進階數據顯示仍具發展潛力。

隨著洛爾與曼谷姆加入，海盜必須調整40人名單，最終選擇將鄭宗哲指定讓渡；今年24歲的鄭宗哲，過去幾季在小聯盟體系中以速度、守備與上壘能力著稱，是海盜農場內備受期待的內野潛力股之一，不過，在球隊急需即戰力、且內野競爭日益激烈的情況下，成為名單調整的犧牲者。

鄭宗哲本季首度站上大聯盟舞台，當時進行的8場比賽中，他有5場僅在板凳待命，實際出賽3場、7打數未敲出安打，隨後再度被下放至 3A；如今在遭到移出40人名單後，仍握有一次下放權的鄭宗哲，預計將回到3A繼續磨練，並為重返大聯盟與爭取回到40人名單而努力。

在將先發投手巴洛斯（Mike Burrows）送往太空人後，海盜開季先發輪值預估將由史肯斯（Paul Skenes）、凱勒（Mitch Keller）、錢德勒（Bubba Chandler）、艾許克拉夫特（Braxton Ashcraft）、巴可（Hunter Barco）組成，前提是曾動過手肘手術的瓊斯（Jared Jones）尚未準備好在開幕戰復出。

總管謝靈頓也坦言，在交易掉先發投手之後，反而可能促使球隊更積極評估再補進一名具經驗的先發投手，以提升整體輪值深度。