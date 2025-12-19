樂天今飛峴港封王之旅　林立、林泓育促成一二軍90人大團

▲樂天桃猿封王旅遊 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿勇奪今年台灣大賽冠軍，今（19）日全隊搭機前往越南峴港展開冠軍旅行。在隊長林立與資深領袖林泓育主動爭取下，這趟慶功之旅促成一、二軍教練與球員共同成行。林泓育強調，這座冠軍是屬於全體，也展現球隊內部凝聚力。

樂天桃猿上一次全隊出國，已是Lamigo時期轉賣前的峇里島冠軍旅行。這次封王旅遊規模相當龐大，包含一、二軍教練團、球員、行政人員及眷屬在內，總人數約90人，是樂天接手桃猿以來首次安排全隊出國旅遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為犒賞整季辛勞，球團全額負擔一、二軍教練與球員的出國費用，原本規劃以一軍為主，後續在球員主動爭取下，名單逐步擴大，最終促成一、二軍共同成行。

據了解，這次能夠一、二軍一起出發，關鍵推手正是隊長林立與資深捕手林泓育。兩人以球隊領袖身分向球團表達立場，認為這座冠軍是全體共同努力的成果，此主動爭取讓二軍教練與球員也能共享冠軍旅行。

▲林泓育 。（圖／記者王真魚攝）

隊長林立受訪時透露，最初得知封王旅遊並非所有人都能參與，便和林泓育主動向球團表達，一軍球員願意將原本的眷屬名額轉讓給二軍選手，「因為二軍也很辛苦，只是曝光比較少。」後來因部分人員行程早已安排，實際參與率未達全數，最終調整為讓總冠軍名單中的眷屬也能一同參與，讓更多人共享這份榮耀。

林泓育受訪時直言，一開始若僅安排打總冠軍戰的一軍選手出國，其實相當可惜，「二軍也是很努力，只是少了一點機會。」他希望透過這樣的旅遊，讓二軍學弟感受到球團與球隊的用心，也在心中留下「努力終究會有結果」的印象，「未來換他們有機會站上一軍，也能記得替之後的學弟爭取權益。」

林立表示，能夠全隊一起出國，本身就很難得，也笑說自己其實並不常出國，「我覺得在台灣就很方便。」不過這次能與太太一同旅行，仍相當期待，希望藉此好好放鬆，為新球季重新充電。

值得一提的是，因服兵役暫時未能同行的馬傑森，仍成為旅途中「精神同行」的一員，隊友成晉特別帶著他的大頭立牌一起出遊、拍照留念，展現球隊濃厚的凝聚力與情感。

剛接任一軍總教練的曾豪駒則表示，能夠舉辦全隊員工旅遊並不容易，「這代表大家一整年的努力換來好的成果，還能一起帶著家人出國放鬆，是非常珍惜的一次機會。」他期盼全隊好好享受旅程，回國後再收心迎接新球季挑戰。

此次樂天桃猿冠軍旅行選擇的目的地為越南峴港，該城市曾被《美國國家地理雜誌》評選為「全球50個一生必遊景點」之一，在歐美旅客眼中，名氣可媲美夏威夷海灘，也是近年備受矚目的度假勝地與網美打卡城市。

▲成晉帶著馬傑森大頭立牌一起出遊 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾豪駒。（圖／記者王真魚攝）