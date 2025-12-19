運動雲

洋基先發戰力告急　傳提高預算爭取今井達也

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

先發投手戰力告急的紐約洋基，傳出已將目光鎖定透過入札制度挑戰大聯盟的埼玉西武獅投手今井達也。美國《紐約郵報》19日指出，洋基對這名27歲日本強投展現高度興趣，甚至不排除為補強輪值而提高預算上限。

報導引述《MLB Network Radio》評論員菲利普斯（Steve Phillips）說法指出，目前各球團對今井的報價區間，約落在1億5000萬至1億8000萬美元之間。

菲利普斯進一步透露，「有消息指出，洋基正積極尋求補進先發投手，且目前處於有機會網羅今井達也，或教士右投金恩（Michael King）其中一人的有利位置。」

儘管洋基同時仍有外野補強需求，包括貝林傑（Cody Bellinger）等人選，但菲利普斯也直言，為了再添一名具即戰力的先發投手，球團內部評估「有可能稍微超出原本設定的預算」，顯示輪值補強的優先順序已明顯拉高。

洋基急於尋覓先發戰力，關鍵原因在於現有投手群健康狀況充滿變數，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）仍處於手術後的復健階段，左投羅丹（Carlos Rodón）則接受左手肘關節鏡檢查，兩人新球季開幕時進入傷兵名單的可能性不低，此外右投施密特（Clarke Schmidt）同樣動TJ手術，預期將長期缺陣，使洋基先發輪值人手明顯吃緊。

除洋基之外，《華爾街日報》也補充指出，小熊與費城人同樣對今井達也展現興趣，競逐態勢逐漸升溫。隨著交涉期限將於3日截止，今井的動向預料仍將持續牽動多支球團的布局。

