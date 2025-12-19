運動雲

桃猿續談魔神樂、波賽樂與凱樂！新洋將鎖定張育成前隊友

▲▼2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

▲左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿在成功續約奪冠功臣威能帝後，洋將布局持續推進。據了解，球團已鎖定一名新洋投，為張育成小聯盟時期隊友馬爾曼（Kyle Marman）。此外，球團持續與波賽樂、魔神樂洽談。

馬爾曼2018年於美國職棒選秀會第13輪被印地安人（現守護者）選進，職業生涯皆在小聯盟體系發展，最高層級到3A。今年轉戰美國獨立聯盟Sioux City Explorers，19場先發投123局，繳出8勝3敗、防禦率3.07的成績。

球團看中馬爾曼的年齡條件與穩定吃局數能力。雖然速球均速約落在90至92英里，並非以球速見長，但球團對他運用多樣球種與解決打者的能力抱有期待。 目前桃猿洋將名單中，僅威能帝確定續留，其餘洋投仍在評估與談約階段。

桃猿球團處長、副領隊礒江厚綺表示，球團與魔神樂的經紀公司始終保持聯繫，無論是波賽樂、凱樂或其他洋將人選，都持續列入整體觀察與評估，只要能補強球隊戰力，都是考量對象。

礒江厚綺強調，球團正陸續進行洋將洽談，待人選確定後，將再對外一併說明。

﻿

