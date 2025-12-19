獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

▲富邦悍將江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

針對自由球員捕手林岱安轉戰富邦悍將後的補償方案，統一獅在上周五收到富邦提交的25人保護名單與未受保護球員名冊後，隨即展開內部評估。據了解，獅隊採取「補償金加補償選手」的方向，確定選擇江少慶，有望今日公布。

富邦在網羅林岱安後，依規定於12日完成名單送交程序。獅隊當天召開會議，朝「錢+人」方案進行討論。經過幾次討論後，內部意見已逐漸聚焦在江少慶身上，領隊蘇泰安昨晚也表示，有望在今日上午確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年32歲的江少慶為2021年季中選秀狀元，當時與富邦簽下4.5年、總值6120萬元合約，平均月薪約113萬元，合約將於年底到期。由於尚未完成新約協商，若獅隊選擇他作為補償選手，將依聯盟規定接手其現行薪資條件。

據了解，富邦此次25人保護名單中，投、捕手比例偏高，使獅隊在欲補償的選擇上有限。球團內部曾評估其他牛棚投手人選，但該名球員同樣存在傷勢與不確定性，相較之下，具備先發身分的江少慶能直接補強輪值，成為主要考量。

在林岱安離隊後釋出的薪資空間，加上可取得的324萬元補償金情況下，獅隊若確定選進江少慶，整季支出約增加200多萬元。相關人士分析，在本土第五號先發仍待補強的前提下，這項決定雖有風險，但具備實質戰力回報的可能性。