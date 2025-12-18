追求神技不盲目！唐嘉鴻暫緩貓跳900度動作、關鍵原因曝光

▲唐嘉鴻出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今（18）日出席運動品牌活動，分享巴黎奧運後的轉變與明年亞運年的規劃，針對外界期盼已久的超高難度動作「貓跳900度」，唐嘉鴻首度透露，考量身體負荷與比賽穩定性，現階段決定暫緩該動作的發表。他強調，「穩定」是目前最大的課題，目標在明年的名古屋亞運以最紮實的狀態再次為台灣爭取榮耀。

唐嘉鴻上半年曾積極嘗試突破自我的「貓跳900度」，然而這項神技的開發過程面臨不小挑戰。他坦言，高難度動作對身體造成的負荷極大，甚至引發了一些小狀況。考量到職業生涯的永續性與體操賽場上的現實，唐嘉鴻認為「絕對的穩定」比盲目追求難度更為重要。

「雖然新動作很有吸引力，但我希望讓大家看到我是一個狀態非常紮實的選手，這會讓我比賽時心裡更踏實。」唐嘉鴻指出，要在高張力的比賽中持續保持零失誤，其實是比提升難度更大的課題。因此，他決定減少不必要的冒險，將重心放在動作質量的精緻化，確保每一次落地都能展現「貓王」應有的水準。

展望2026年名古屋亞運，唐嘉鴻的目標非常明確，就是再次站上領獎台。儘管明年將增長一歲，但在現代運動科學的輔助下，他對自己的體能與身體狀態仍充滿信心。他表示，年紀不再是絕對的阻礙，關鍵在於如何透過科學化的方式保養身體並維持巔峰。

「我會持續努力把身體保養好，盡全力為台灣爭取佳績。」唐嘉鴻強調，目前正透過精準的訓練計畫逐步找回比賽節奏。他期待在亞運舞台上，以最成熟且穩定的表現面對全球頂尖好手，挑戰金牌榮耀。