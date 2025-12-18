打WBC最想遇到誰？鄭宗哲點名塞揚隊友斯金斯　：對誰都想打安打

▲鄭宗哲出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

效力匹茲堡海盜3A的台灣內野手鄭宗哲，18日參加活動時談及明年世界棒球經典賽（WBC）時，不僅透露與球團溝通進度順利，也坦言若中華隊能在賽事中晉級，將有機會迎戰世界頂級投手，這正是他嚮往國際賽的重要原因之一。

談到經典賽進度，鄭宗哲表示，已與海盜球團進行過初步溝通，整體方向相當正面；「應該說都溝通過了，球團覺得OK、沒有問題，之後會再談更細節的東西，像是幾號報到之類的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於經典賽的期待，鄭宗哲希望球隊能夠晉級，進而站上更高層級的舞台；「如果有機會對到美國隊，我也蠻想在那種場景，跟他（斯金斯，Paul Skenes）對決一次，」斯金斯為海盜陣中王牌投手，鄭宗哲透露，兩人曾在2025年春訓期間有過兩次對決，各拿下一次三振與一次保送。

回憶當時對戰經驗，鄭宗哲形容斯金斯的球路「非常快而且很犀利」，也坦言那樣的對決令人印象深刻；隨後看到斯金斯奪下賽揚獎，更讓他感到格外珍惜這段經驗，「會覺得自己非常幸運，可以跟他對決到。」

至於是否期待在經典賽或未來實戰中，從這類頂尖投手手中敲出安打，鄭宗哲笑說，只要有機會，當然都會希望做到，「不管是練習賽、隊內賽，或者如果WBC真的有對到的話。」

被問及是否也想挑戰道奇日籍強投山本由伸，他則以打者本色回應：「我不管誰投，我都想打安打。」