新北U18／先發測試收成效！　臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

▲新北U18，臺東縣。（圖／大會提供，下同）



記者胡冠辰／新北報導

U18棒球邀請賽18日在新莊棒球場進行8強門票爭奪戰，臺東縣在投打兩端皆更勝一籌，最終7比1擊敗屏東縣如願晉級；賽後臺東縣總教練陳峰岳點名先發投手汪昆峰的角色轉換與打線中軸發揮，是此役能夠拉開比分的關鍵。

本場比賽臺東縣大膽安排原本多以短局數出賽的高三投手汪昆峰先發登板；陳峰岳指出，汪昆峰開局略顯緊繃，但隨著比賽進行逐漸找回節奏，「熱開之後，整體穩定度就提升很多。」

汪昆峰此役主投6局僅失1分，均速維持在140公里以上，無論直球品質或變速球、滑球的搭配都展現不錯效果，完成本學期最長投球局數。

陳峰岳也說明，讓汪昆峰轉任先發，是球隊在富邦盃期間的重要觀察與布局，「他是高三選手，我們會在這個階段給他更多不同角色的嘗試，希望藉由比賽去確認他未來能不能擔綱先發。」

在比分拉開後，教練團並未讓汪昆峰續投第7局，而是選擇啟用其他投手上場調整，以利後續賽程的投手調度與備戰彈性。

打線方面，臺東縣中後段成功串聯，逐步擴大領先優勢；中心打者楊益單場3打數敲出2支安打、貢獻1分打點，扮演穩定輸出角色，陳峰岳指出，楊益本就是球隊重要的得分製造者，「他的打點能力在隊上數一數二，」此外，林宗賓同樣繳出雙安表現，讓臺東縣中線攻勢更具威脅。

陳峰岳最後也坦言，球隊前幾場比賽雖然安打數不少，但得分轉換效率仍有進步空間，而此役第三、第四棒有效發揮，正是修正問題的具體成果。