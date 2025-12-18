運動雲

太殘酷！兩局都讓日本小花拿個位數　安洗瑩直落二闖4強

▲▼球后安洗瑩在金牌戰遭逢膝傷，冒著重傷風險硬撐摘金。（圖／CFP）

▲球后安洗瑩。（圖／CFP）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽18日繼續在杭州激戰，南韓無敵球后安洗瑩次戰交手19歲的日本美少女宮崎友花，南韓球后毫不留情，僅花33分鐘就以21比9、21比6輕鬆輾壓日本小花，收下2連勝，下一站將和日本一姐山口茜爭奪分組第一。

今年23歲的安洗瑩本季先後在馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國大師賽、丹麥公開賽、法國公開賽和澳洲公開賽收下冠軍，本季累積已達10冠，不僅刷新自己在2023所創下的世界巡迴賽女單紀錄，且距離追平由日本名將桃田賢斗在2019年所保持的單季最多11冠紀錄，只剩下1冠之遙，若能在年終總決賽封后就完成偉業。

這次年終賽安洗瑩與日本一二姊山口茜、宮崎友花還有印尼小將瓦爾達尼被分在同組，首戰她先碰上過去從未對戰過的瓦爾達尼，耗費一番工夫後成功在3局大戰中勝出，搶下小組賽勝利。次戰對上世界排名第9宮崎友花，過去小安和她5度交手，也占據5勝0負的絕對優勢。

安洗瑩首局開賽沒多久就把比分拉開，進入技術暫停時以11比4遙遙領先，暫停過後她繼續加壓，很快就以21比9先馳得局，次局安洗瑩也沒有打算給對方太多機會，開賽就是一波7比1的狂暴攻勢，打得日本小花難以招架，暫停過後更是直接揚帆而去，讓對手完全看不到車尾燈，最終就以21比6輕鬆搶下勝利。

收下小組賽2連勝後，安洗瑩也確定將攜手山口茜一同挺進4強，明天兩人將在小組賽最終戰一決高下，爭奪分組第一。

