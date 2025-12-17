就差了一點！王齊麟／邱相榤3局大戰惜敗南韓大魔王男雙

▲王齊麟、邱相榤。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州盛大開戰，台灣這次有3組人馬分頭出擊，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤排在首日壓軸登場，小組賽首戰就碰上世界第一的南韓男雙金元昊／徐承宰，王齊麟／邱相榤首局雖然丟掉，但次局卻展現毅力激戰到延長後搶下，可惜決勝局後段沒能完成翻盤，最終以19比21、25比23、14比21落敗。

年終賽由各組年度巡迴賽積分前8名取得參賽資格，王齊麟／邱相榤上半年狀態浮沉但台北公開賽封王進帳一冠，下半年越打越順，先在德國海洛公開賽男雙摘冠，又在日本熊本大師賽闖進4強，成功拉尾盤闖進年終賽，小組賽兩人與南韓金元昊／徐承宰，馬來西亞萬煒聰／鄭凱文以及印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）分在同組。

南韓男雙黃金組合徐承宰／金元昊，目前世界排名高居男雙第一，今年表現亮眼，先後在馬來西亞公開賽、德國公開賽、全英賽、印尼公開賽、日本公開賽、世錦賽、中國大師賽、南韓公開賽、法國公開賽和熊本大師賽奪冠，單季豪取10冠，追平1988年中國男雙李永波／田秉毅所保持的單項最多冠紀錄，也是21世紀首位單季冠軍達雙位數的男雙組合，且過去3次碰上麟榤配，南韓搭檔都拿下勝利。

開賽雙方就打得難分難捨，王齊麟／邱相榤率先以11比8領先進入技術暫停，但暫停過後，金元昊／徐承宰找到進攻節奏，追平後直接逆轉超前，麟榤配末段雖然追到1分差，但還是19比21失掉首局。

次局回來，雙方還是從開賽就一路拉鋸，不過暫停過後，王齊麟／邱相榤靠著一波5比0攻勢逆轉超前，但卻錯失兩個局點，遭對手追平，好在歷經3度平手後，王齊麟／邱相榤突破重圍，辛苦以25比23勝出，也將戰局扳平。

決勝局雙方也是開局就展開激戰，金元昊／徐承宰率先以11比8領先，暫停過後腳踩油門拉出5比2的小高潮，將領先拉開到6分之多，麟榤配連追4分一度追到剩下2分差，但後繼無力最終仍以14比21敗下陣來，無緣在小組賽首戰就取得勝利。