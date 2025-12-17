新北U18／楊曜丞飆152公里不想讓隊友追上　速球砸柯敬哲賽後致歉

▲新北U18，楊曜丞。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽，高二投手楊曜丞最後一局飆出最速152公里速球成為焦點，不過也因一顆接近150公里的速球不慎砸中屏東縣球員柯敬哲（柯敬賢的弟弟），讓他賽後滿懷歉意，親自前往對方休息室致歉。

楊曜丞坦言今天狀況相當不錯，也很想催出球速，看到同窗投手一個個突破自我，包括吳昊翔此役飆出個人最速148公里，更激起他的競爭心態，「被他們激到了，不能讓他們追上。」最終他也投出152公里速球，刷新自己在高一下學期玉山盃四強賽所締造的150公里紀錄。

在運動科學團隊協助下，楊曜丞球速突飛猛進。他表示：「讓我知道怎麼更快完成熱身，也更了解球路的跑法，還有該怎麼恢復身體狀態。」

此外，日前參加NIKE訓練營也讓他從旅外學長身上學到不少經驗。楊曜丞透露，林昱珉鼓勵青棒球員上場就要對自己有信心，他也銘記在心。古林睿煬則提醒學弟要多發問，他也把握機會向對方請教投球細節。訓練期間還發生趣事，楊曜丞拉橡皮帶時不慎把防護網弄倒，讓古林睿煬當場大笑。

談到不慎觸身球砸中柯敬哲，楊曜丞賽後再次致歉，「真的不是故意的，當下太想催球速，砸到那一瞬間就覺得他一定很痛。」他也幽默補充：「雖然他肉很多，但一定還是很痛。」所幸賽後親自道歉，也獲得對方善意回應。