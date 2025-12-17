運動雲

確定赴中發展！　25歲台裔韓籍好手劉祥斌加盟上海正大龍

▲上海正大龍官宣台裔韓國外野手劉祥斌加盟 。（圖／截自上海正大龍官方社群）

▲上海正大龍官宣台裔韓國外野手劉祥斌加盟 。（圖／截自上海正大龍官方社群）

記者胡冠辰／綜合報導

台裔韓籍外野手劉祥斌確定前進中國發展，上海正大龍隊日前已正式對外宣布，將迎接這名25歲好手加入陣容，備戰明年1月登場的中國城市棒球聯賽（CPB）。

劉祥斌出生於韓國仁川，畢業於仁川高中，父母皆為華僑，原持台灣國籍，在高二之前一直是中華民國籍。高中期間他曾來台進行移地訓練，並於高三那年轉籍為韓國國籍，之後就讀江陵嶺東大學，並以育成球員身份加入韓華鷹；2022年他終於晉升為支配下球員、登上一軍舞台，效力期間劉祥斌累積2年資歷，一軍出賽20場，敲出15支安打、貢獻4分打點，打擊率0.288。

今年6月，劉祥斌曾來台參加甲組成棒球隊測試，雖未通過全越運動棒球隊徵選，之後仍獲台壽霸龍隊青睞並正式加盟；球團評價他具備速度優勢、外野守備範圍廣，加上穩定的打擊能力，多次在比賽中有關鍵表現，被視為能提升外野戰力的重要補強。

劉祥斌在加盟時曾表示：「能以台裔身分回到台灣打球，對我來說意義重大；我會努力展現最好的一面，為球隊與球迷帶來更多勝利與感動。」

隨著上海正大龍正式官宣，劉祥斌將成為球隊新成員，與前中職球星林益全同隊效力；中國城市棒球聯賽原規劃5隊參賽，因長沙旺旺黑皮隊退出，最終由上海正大龍、廈門海豚、福州海俠及深圳藍襪4隊角逐，賽事將於明年1月1日開打，至2月1日結束。

