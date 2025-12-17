運動雲

>

新北U18／台南市高一左投姜晉錫4局無失分　教頭養壯計畫：很會吃

▲新北U18姜晉錫。（圖／主辦單位提供）

▲新北U18姜晉錫。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽中，台南市以10比0提前扣倒澳洲維多利亞。此役先發投手為高一左投姜晉錫，總教練佟百聖笑說他是全隊「最會吃的球員」，也因此特別加強重量訓練，希望把他養得更壯。

姜晉錫前2局僅被敲出1支安打，3局上遇到亂流，單局投出2次保送，但仍能在危機時刻連續解決打者，包含三振第四棒佛格森（William Ferguson）；4局上也順利穩住陣腳。他此戰主投4局，用71球，被敲1安打，送出6次三振、3次保送，無失分，表現穩健。佟百聖指出，姜晉錫今天的狀況並非最佳，「第一次站上新莊球場的投手丘，多少有點不順。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市打線全場敲出6支安打，第3棒許峰穎單場雙安，其中包含1支二壘安打，貢獻2分打點；顏少庭與王群也各有2分打點進帳。佟百聖提到打線方面，陳霆豪此戰選到1次保送、敲出1支安打，目前上壘率仍維持百分之百，是全隊打擊狀況最穩定的選手；當家第一棒張仲凱上壘率同樣出色，但這次比賽變成「吸球機」，連續兩天比賽共遭觸身球砸中3次。

姜晉錫過去投球風格向來霸氣，不過此戰略顯不同。佟百聖表示：「他這場比賽是在壘上出現危機時，才真正展現霸氣，反而和平常有點相反，但還是成功守住局面。」

姜晉錫與哥哥姜晉堯自國小六年級起便備受關注，當時身高就已達178公分，目前高一身高約185公分，體格也更加壯碩。

佟百聖也爆料，「他和哥哥都屬於體型大的球員，球隊合作的店家老闆對球員很照顧，像是滷味、炒飯都會特別加量，他們兩個食慾最好，真的非常會吃。」球隊將持續把姜晉錫培養為未來可以倚重的左投，只要協調性再提升，整體發展性將更為可期。

關鍵字： 標籤:U18棒球姜晉錫台南市新北賽事棒球邀請賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3洋基女孩韓援4巨頭　朴淡備重磅加盟　

4WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1湖人安排柯奈特下放G聯盟　主帥揭用意

2獅隊最晚下週二須指定悍將補償球員

3三色獎牌到手！林家翔亞帕青大豐收

4許峰穎努力講英文與外隊「開群聊」

5勝負關頭最不想對決誰？MLB總教練票選

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366