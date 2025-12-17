新北U18／台南市高一左投姜晉錫4局無失分　教頭養壯計畫：很會吃

▲新北U18姜晉錫。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽中，台南市以10比0提前扣倒澳洲維多利亞。此役先發投手為高一左投姜晉錫，總教練佟百聖笑說他是全隊「最會吃的球員」，也因此特別加強重量訓練，希望把他養得更壯。

姜晉錫前2局僅被敲出1支安打，3局上遇到亂流，單局投出2次保送，但仍能在危機時刻連續解決打者，包含三振第四棒佛格森（William Ferguson）；4局上也順利穩住陣腳。他此戰主投4局，用71球，被敲1安打，送出6次三振、3次保送，無失分，表現穩健。佟百聖指出，姜晉錫今天的狀況並非最佳，「第一次站上新莊球場的投手丘，多少有點不順。」

台南市打線全場敲出6支安打，第3棒許峰穎單場雙安，其中包含1支二壘安打，貢獻2分打點；顏少庭與王群也各有2分打點進帳。佟百聖提到打線方面，陳霆豪此戰選到1次保送、敲出1支安打，目前上壘率仍維持百分之百，是全隊打擊狀況最穩定的選手；當家第一棒張仲凱上壘率同樣出色，但這次比賽變成「吸球機」，連續兩天比賽共遭觸身球砸中3次。

姜晉錫過去投球風格向來霸氣，不過此戰略顯不同。佟百聖表示：「他這場比賽是在壘上出現危機時，才真正展現霸氣，反而和平常有點相反，但還是成功守住局面。」

姜晉錫與哥哥姜晉堯自國小六年級起便備受關注，當時身高就已達178公分，目前高一身高約185公分，體格也更加壯碩。

佟百聖也爆料，「他和哥哥都屬於體型大的球員，球隊合作的店家老闆對球員很照顧，像是滷味、炒飯都會特別加量，他們兩個食慾最好，真的非常會吃。」球隊將持續把姜晉錫培養為未來可以倚重的左投，只要協調性再提升，整體發展性將更為可期。