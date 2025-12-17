馬刺NBA盃拿亞軍仍有收穫　哈波：天空才是極限

▲哈波。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺在NBA盃冠軍戰末節氣力放盡，最終以113比124不敵紐約尼克，於拉斯維加斯吞下敗仗，無緣捧起冠軍獎盃。馬刺新人後衛哈波（Dylan Harper）賽後表示，此次盃賽收穫滿滿。

本場比賽前三3節雙方你來我往、比分緊咬，但馬刺在決勝的第4節遭到尼克強勢壓制，單節以19比35被拉開差距，最終未能逆轉戰局。

儘管錯失冠軍，馬刺仍展現出不容小覷的潛力，隨著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）傷癒歸隊，加上卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De’Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）與哈波在後場逐漸磨合，球隊整體競爭力持續攀升。談到球隊未來上限時，哈波毫不保留地給出高度評價，「天空才是極限。」

哈波此役替補出賽28分鐘，攻下全隊最高的21分，投籃命中率達五成，三分球7投5中，另抓下7籃板，表現亮眼。馬刺全場共有7名球員得分上雙，展現多點開花的進攻火力。

溫班亞瑪則連續第2場以替補身分登場，這也是他小腿傷勢復出後的調度安排之一，他在25分鐘內貢獻18分、6籃板、2次阻攻，場上影響力依舊顯著。