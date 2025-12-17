運動雲

新北U18／東京奪首勝！球員組成來自訓練中心　高志綱11月曾到訪

▲岡方大翔。（圖／主辦單位提供）

▲岡方大翔。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽中，東京隊在第3戰終於開胡。教練福山亮介紹，球隊成員來自不同學校，多數球員平時在 REBASE 訓練中心受訓，並提到日前中華隊教練高志綱曾到訪。

東京隊此役火力全開，全場敲出8支安打，搭配對手嘉義市奉送4次保送與6次守備失誤，最終以9比3拿下勝利。先發投手岡方大翔主投4局，被敲6支安打，送出3次保送、奪下3次三振，失3分，順利拿下勝投。

談到岡方大翔的表現，福山亮表示：「經過三場比賽後，大家的緊張感逐漸消除。這場比賽是國中生選手首次擔任先發，我覺得他勇於挑戰自己設定的目標，投出了一場不錯的比賽。」

東京隊由不同俱樂部的球員組成，陣中也包含即將升上高中的國中生選手。教練認為，藉由和台灣高水準的高中生比賽，希望讓他們各自升上高中時，會覺得這是一次很好的經驗，所以這次帶他們來。

福山亮也介紹 REBASE 訓練中心的運作模式，表示該中心指導的年齡層相當廣泛，從職棒選手到學生都有，目前也已有台灣選手前往訓練。上個月高志綱曾親自到訪參觀，他說：「如果能在台灣推廣 REBASE，我會非常開心。REBASE 俱樂部不僅有18歲以下的選手，也有社會人球隊，希望未來能以社會人球隊的身分來台灣，與台灣的社會人或職業球隊進行比賽。」

