運動雲

>

西武獅「雙潛水艇」成形　高橋禮：希望彼此刺激、成長

▲高橋禮。（圖／截自埼玉西武獅IG）

▲高橋禮。（圖／截自埼玉西武獅IG）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒埼玉西武獅16日宣布，與前讀賣巨人投手高橋禮簽下育成選手合約，背號為136號。這名30歲右投曾在效力軟銀時期於2019年奪下新人王，如今在新天地力拚重返戰力行列。

高橋禮透過球團表示，「在我強烈想要繼續打棒球的情況下，西武獅為我準備了這樣的環境，正因如此，我希望能盡快提升自己，哪怕早一天也好，成為球隊的戰力，我的目標是成為能為西武獅奪冠做出貢獻的投手，也希望在被賦予的位置上確實留下成績。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為低肩投手，高橋禮也談到與西武獅隊上同樣採下手投法的與座海人之間的關係，他表示，「身為一名具有特色的低肩投手，希望能與與座彼此刺激、相互吸收，在這樣的過程中持續成長。」即將成為隊友的與座海人同樣為30歲右投，本季拿下6勝，並曾於2022年繳出單季10勝表現，是西武陣中重要先發戰力。

與座在高橋禮加盟消息公布後，隨即於社群平台X發文寫道，「沒想到竟然能一起打球⋯」並表示，「一支球隊只能有一名低肩投手的時代結束了！感覺會變得很有趣。」

西武獅過去曾因高橋光成、今井達也組成的「長髮組合」掀起話題，但2人皆以透過入札制度挑戰大聯盟為目標，該組合幾乎確定走入歷史。隨著高橋禮加入，球迷間也開始期待由兩名低肩右腕組成的「潛水艇連線」，能否在未來成為球隊的新亮點。

西武球團本部長廣池浩司也表示，考量到低肩投手之間存在只有同類型選手才能理解的感覺，希望高橋禮與同齡的與座海人能在同隊環境下加深合作，彼此切磋、共同提升。

此外，社群平台上也湧現不少球迷回應，包括「西武獅太猛了」、「2名潛水艇投手令人期待」、「好想看到低肩接力」等聲音，對這組全新組合寄予高度期待。

關鍵字： 日本職棒埼玉西武獅高橋禮與座海人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

數據低潮！曾被看好中段輪值　美媒解析林昱珉「評價轉變」

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

熱門新聞

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

2曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

3WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

4前台鋼洋投石萬金突退休轉任經紀人

5威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

最新新聞

1天使1年約簽羅馬諾、波莫蘭茲

2布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

3東京訓練中心　高志綱曾到訪

4和服照讓人戀愛！宮崎友花日本內戰卻落敗

5西武雙潛水艇成形　高橋禮希望彼此刺激

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366