西武獅「雙潛水艇」成形　高橋禮：希望彼此刺激、成長

▲高橋禮。（圖／截自埼玉西武獅IG）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒埼玉西武獅16日宣布，與前讀賣巨人投手高橋禮簽下育成選手合約，背號為136號。這名30歲右投曾在效力軟銀時期於2019年奪下新人王，如今在新天地力拚重返戰力行列。

高橋禮透過球團表示，「在我強烈想要繼續打棒球的情況下，西武獅為我準備了這樣的環境，正因如此，我希望能盡快提升自己，哪怕早一天也好，成為球隊的戰力，我的目標是成為能為西武獅奪冠做出貢獻的投手，也希望在被賦予的位置上確實留下成績。」

身為低肩投手，高橋禮也談到與西武獅隊上同樣採下手投法的與座海人之間的關係，他表示，「身為一名具有特色的低肩投手，希望能與與座彼此刺激、相互吸收，在這樣的過程中持續成長。」即將成為隊友的與座海人同樣為30歲右投，本季拿下6勝，並曾於2022年繳出單季10勝表現，是西武陣中重要先發戰力。

與座在高橋禮加盟消息公布後，隨即於社群平台X發文寫道，「沒想到竟然能一起打球⋯」並表示，「一支球隊只能有一名低肩投手的時代結束了！感覺會變得很有趣。」

西武獅過去曾因高橋光成、今井達也組成的「長髮組合」掀起話題，但2人皆以透過入札制度挑戰大聯盟為目標，該組合幾乎確定走入歷史。隨著高橋禮加入，球迷間也開始期待由兩名低肩右腕組成的「潛水艇連線」，能否在未來成為球隊的新亮點。

西武球團本部長廣池浩司也表示，考量到低肩投手之間存在只有同類型選手才能理解的感覺，希望高橋禮與同齡的與座海人能在同隊環境下加深合作，彼此切磋、共同提升。

此外，社群平台上也湧現不少球迷回應，包括「西武獅太猛了」、「2名潛水艇投手令人期待」、「好想看到低肩接力」等聲音，對這組全新組合寄予高度期待。