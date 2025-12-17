年終賽小組賽首戰就陷苦戰！安洗瑩3局大戰搶開門紅

▲南韓球后安洗瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽17日在杭州點燃戰火，南韓無敵球后安洗瑩在女單打頭陣率先出擊，然而小組賽對上印尼小將瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani）卻意外遭遇苦戰，次局還僅拿8分，不過決勝局南韓球后回穩，開局就拉出12：1的狂暴攻勢，最終以21比16、8比21、21比8，3局大戰擊敗瓦爾達尼，小組賽搶下開門紅。

今年23歲的安洗瑩本季先後在馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國大師賽、丹麥公開賽、法國公開賽和澳洲公開賽收下冠軍，本季累積已達10冠，不僅刷新自己在2023所創下的世界巡迴賽女單紀錄，且距離追平由日本名將桃田賢斗在2019年所保持的單季最多11冠紀錄，只剩下1冠之遙，若能在年終總決賽封后就完成偉業。

這次年終賽安洗瑩與日本一二姊山口茜、宮崎友花還有印尼小將瓦爾達尼被分在同組，首戰她先碰上過去從未對戰過的瓦爾達尼。

然而面對世界排名第7的瓦爾達尼，安洗瑩卻打得相當費力，首局雙方從開局就一路拉鋸，戰到16比16平手時，安洗瑩終於找到進攻節奏連拿5分，率先以21比16搶下。

次局安洗瑩開局就取得3比1領先，沒想到此刻她卻突然攻守大當機，讓瓦爾達尼拉出15比2的猛攻直接鎖定勝利，最後以8比21懸殊的比分丟掉次局，也讓對手將戰局扳成1：1平手。

不過決勝局，安洗瑩回穩，開局就是一波12比1的狂暴輸出，打得瓦爾達尼毫無招架之力，最終就以21比8勝出，在小組賽首戰就搶下勝利。