分手也要算清楚！姆巴佩告贏PSG、討回6000萬歐元薪資

▲PSG時期的姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

法國足球史上最激烈的合約糾紛之一，巴黎勞工法院（Conseil de prud’hommes）於當地時間16日作出裁決，巴黎聖日耳曼（PSG）足球俱樂部支付前王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）6000萬歐元（約新台幣22.2億）的欠薪與獎金，該筆款項涉及姆巴佩在2024年轉會至西甲的皇家馬德里前，從2024年4到6月所扣留的薪資和獎金。

姆巴佩在巴黎聖日耳曼效力長達7季，期間贏得6座法甲冠軍、4座法國盃和2座法國聯賽盃。然而，雙方的關係在2023年姆巴佩決定不續約後就急劇惡化，畢竟姆巴佩此舉就意味著PSG將無法獲得高額轉會費，而PSG則採取了強硬措施，將姆巴佩排除在季前亞洲巡迴賽之外，並要求他與非一線隊成員一同訓練，儘管姆巴佩缺席了聯賽首場比賽，但在與俱樂部討論後，他重返陣容並踢完了最後一個賽季。

上個月雙方律師在巴黎勞資法院針對這起鉅額司法案件進行辯論，這場糾紛的核心在於雙方對於一項「君子協定」的認知差異，姆巴佩的律師主張PSG未支付他在2024年4月、5月和6月的薪資與獎金，並要求將其「定期合約」重新歸類為「永久合約」，以此索賠總額超過 2.6 億歐元。

PSG則反控姆巴佩背棄2023年8月的口頭協議，該協議聲稱他同意若自由離隊則減薪或放棄該賽季獎金，因此向姆巴佩索賠4.4億歐元，理由是其隱瞞不續約決定長達11個月，造成俱樂部重大財務損害，並指控其違反合約義務及誠信與忠誠原則。

而巴黎勞工法院最終在週二裁決，雖然僅判決姆巴佩獲得其索賠金額中的一小部分，但裁定PSG必須結清欠薪，由於此裁決仍可上訴，雙方的法律爭議預計將持續進行。