運動雲

>

分手也要算清楚！姆巴佩告贏PSG、討回6000萬歐元薪資

▲PSG時期的姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

▲PSG時期的姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

法國足球史上最激烈的合約糾紛之一，巴黎勞工法院（Conseil de prud’hommes）於當地時間16日作出裁決，巴黎聖日耳曼（PSG）足球俱樂部支付前王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）6000萬歐元（約新台幣22.2億）的欠薪與獎金，該筆款項涉及姆巴佩在2024年轉會至西甲的皇家馬德里前，從2024年4到6月所扣留的薪資和獎金。

姆巴佩在巴黎聖日耳曼效力長達7季，期間贏得6座法甲冠軍、4座法國盃和2座法國聯賽盃。然而，雙方的關係在2023年姆巴佩決定不續約後就急劇惡化，畢竟姆巴佩此舉就意味著PSG將無法獲得高額轉會費，而PSG則採取了強硬措施，將姆巴佩排除在季前亞洲巡迴賽之外，並要求他與非一線隊成員一同訓練，儘管姆巴佩缺席了聯賽首場比賽，但在與俱樂部討論後，他重返陣容並踢完了最後一個賽季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上個月雙方律師在巴黎勞資法院針對這起鉅額司法案件進行辯論，這場糾紛的核心在於雙方對於一項「君子協定」的認知差異，姆巴佩的律師主張PSG未支付他在2024年4月、5月和6月的薪資與獎金，並要求將其「定期合約」重新歸類為「永久合約」，以此索賠總額超過 2.6 億歐元。

PSG則反控姆巴佩背棄2023年8月的口頭協議，該協議聲稱他同意若自由離隊則減薪或放棄該賽季獎金，因此向姆巴佩索賠4.4億歐元，理由是其隱瞞不續約決定長達11個月，造成俱樂部重大財務損害，並指控其違反合約義務及誠信與忠誠原則。

而巴黎勞工法院最終在週二裁決，雖然僅判決姆巴佩獲得其索賠金額中的一小部分，但裁定PSG必須結清欠薪，由於此裁決仍可上訴，雙方的法律爭議預計將持續進行。

關鍵字： 姆巴佩PSG欠薪合約糾紛法院巴黎聖日耳曼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

【才站3秒】女清潔員被酒駕賓士猛撞 命喪垃圾車尾！

熱門新聞

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

2台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

3前台鋼洋投石萬金突退休轉任經紀人

4威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

5WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

最新新聞

1數據低潮！美媒解析林昱珉評價轉變

2宰制新人聯盟　美媒分析柯敬賢

3魔鷹2026拚中職全壘打王三連霸

4告贏前東家！姆巴佩討回6000萬歐元

5小熊簽回38歲提爾巴

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366