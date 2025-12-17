比肩「轟天雷」布雷傳奇　魔鷹2026拚中職全壘打王三連霸

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹日前確定與當家洋砲魔鷹完成2026年續約，回顧魔鷹自2024年加盟以來，連續兩個賽季分別轟出30支與25支全壘打，成功衛冕年度全壘打王完成二連霸壯舉，其穩定輸出已成為聯盟投手群的最大威脅。

翻開中職歷屆紀錄，洋砲蟬聯全壘打王者屈指可數，過去僅有統一獅傳奇洋砲布雷（Tilson Brito）在2007、2008年完成連霸；如今，魔鷹成為史上第二位達成此成就的洋將，隨著續約塵埃落定，2026年球季也將挑戰中職史上首位洋砲全壘打王三連霸的全新里程碑。

在中華職棒長期以洋投為主流的生態下，洋砲不僅名額有限，還需承受更高的表現期待與淘汰壓力，能夠連年站穩主砲角色已屬不易，更遑論持續稱霸全壘打榜；若魔鷹能在2026年再度登頂，無疑將成為聯盟歷史中極具指標性的存在。

回顧唯一完成二連霸的前例，布雷是統一獅隊史上最具代表性的洋砲；這名來自多明尼加的強打者以驚人的長程火力聞名，曾被台灣媒體封為「轟天雷」，並在2007年寫下連續7場比賽開轟的中職紀錄，至今仍被視為中職傳奇篇章。

如今，魔鷹正站在與布雷比肩、甚至超越的歷史門檻前；隨著台鋼雄鷹進入隊史第3年一軍賽季，球隊戰力逐步到位，魔鷹的長程砲火不僅是打線核心，更可能成為中職史上罕見紀錄的關鍵推手，2026年球季勢必成為球迷與聯盟高度關注的焦點。