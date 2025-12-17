運動雲

>

比肩「轟天雷」布雷傳奇　魔鷹2026拚中職全壘打王三連霸

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹日前確定與當家洋砲魔鷹完成2026年續約，回顧魔鷹自2024年加盟以來，連續兩個賽季分別轟出30支與25支全壘打，成功衛冕年度全壘打王完成二連霸壯舉，其穩定輸出已成為聯盟投手群的最大威脅。

翻開中職歷屆紀錄，洋砲蟬聯全壘打王者屈指可數，過去僅有統一獅傳奇洋砲布雷（Tilson Brito）在2007、2008年完成連霸；如今，魔鷹成為史上第二位達成此成就的洋將，隨著續約塵埃落定，2026年球季也將挑戰中職史上首位洋砲全壘打王三連霸的全新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在中華職棒長期以洋投為主流的生態下，洋砲不僅名額有限，還需承受更高的表現期待與淘汰壓力，能夠連年站穩主砲角色已屬不易，更遑論持續稱霸全壘打榜；若魔鷹能在2026年再度登頂，無疑將成為聯盟歷史中極具指標性的存在。

回顧唯一完成二連霸的前例，布雷是統一獅隊史上最具代表性的洋砲；這名來自多明尼加的強打者以驚人的長程火力聞名，曾被台灣媒體封為「轟天雷」，並在2007年寫下連續7場比賽開轟的中職紀錄，至今仍被視為中職傳奇篇章。

如今，魔鷹正站在與布雷比肩、甚至超越的歷史門檻前；隨著台鋼雄鷹進入隊史第3年一軍賽季，球隊戰力逐步到位，魔鷹的長程砲火不僅是打線核心，更可能成為中職史上罕見紀錄的關鍵推手，2026年球季勢必成為球迷與聯盟高度關注的焦點。

關鍵字： 台鋼雄鷹CPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

熱門新聞

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

2台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

3前台鋼洋投石萬金突退休轉任經紀人

4威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

5WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

最新新聞

1數據低潮！美媒解析林昱珉評價轉變

2宰制新人聯盟　美媒分析柯敬賢

3魔鷹2026拚中職全壘打王三連霸

4告贏前東家！姆巴佩討回6000萬歐元

5小熊簽回38歲提爾巴

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366