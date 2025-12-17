運動雲

老將回鍋撐牛棚！小熊簽回38歲提爾巴　左投戰力更完整

▲提爾巴（Caleb Thielbar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊持續在休賽季強化後援投手群，據大聯盟官網報導指出，球團已與左投後援提爾巴（Caleb Thielbar）達成一年合約共識，顯示球隊對牛棚戰力補強的明確方向。

今年38歲的提爾巴上季效力小熊表現穩定，是球隊後援體系中的關鍵一員；他在2025年球季出賽67場，投出2.64防禦率，整季有效壓制對手，特別是在關鍵局數中展現經驗價值，左打者面對他時打擊率僅.161，使他成為小熊對付左打線的重要武器。

提爾巴的成功關鍵在於他極具引誘性的曲球，搭配速球時幾乎採用相同的揮臂動作，讓打者難以辨識球路；這樣的投球特性，使他即使在接近40歲的年紀，仍能維持競爭力。

小熊牛棚在休賽季面臨人事變動，包含提爾巴、波梅蘭茲（Drew Pomeranz）與凱勒（Brad Keller）成為自由球員，加上基特里奇（Andrew Kittredge）被交易至金鶯，後援戰力一度出現空缺；球團隨後積極行動，先後網羅右投梅頓（Phil Maton）、左投米爾納（Hoby Milner），並簽下史奈德（Collin Snider）的小聯盟合約，而提爾巴的回歸，無疑讓牛棚輪廓更加完整。

提爾巴職業生涯累計414場後援出賽，防禦率3.26，曾長期效力明尼蘇達雙城，也為聯盟中經驗最豐富的左投後援之一；隨著他與米爾納同時坐鎮，小熊新賽季牛棚左投戰力可望更加穩定，成為球隊爭取勝利的重要後盾。

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

【才剛落地欸...】車主牽新特斯拉去拜拜　路上被貨車巨輪砸超衰

