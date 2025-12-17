運動雲

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

▲▼ 石萬金、魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲ 石萬金。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

今年曾短暫效力中職台鋼雄鷹的洋投石萬金（Spenser Watkins），未能通過831洋將登錄大限，季中即離開中職。根據《USA TODAY》大聯盟專欄作家南丁格爾（Bob Nightengale）在社群平台X發文指出，石萬金已正式宣布退休，並將轉換跑道，投入經紀人行列。

南丁格爾在X上寫道：「右投Spenser Watkins宣布退休。他主要曾效力於巴爾的摩金鶯隊，上個賽季也曾在台灣出賽。退休後，他將加入Gaeta Sports Management，這也是他球員時期所屬的經紀公司。」

33歲的石萬金在2021年至2023年間曾效力於金鶯與運動家，累計3個大聯盟賽季出賽40場。2025年轉戰中職加盟台鋼雄鷹時，曾被期待成為輪值中的重要戰力，但整體表現未達預期。期間也因情緒管理問題引發討論，7月30日對戰中信兄弟時遭到強攻，並在投出觸身球後對江坤宇做出揮手示意，引起關注。

石萬金最終於8月遭釋出，在中職留下15場先發、75.2局失43分責失、防禦率5.11的成績。回顧其職業生涯，大聯盟層級共投164.1局，被敲200安、包含27支全壘打，送出102次三振、51次保送，戰績7勝14敗、防禦率5.97，ERA+為69。去年則於國民3A出賽25場、23場先發，繳出7勝7敗、防禦率4.56的成績。

隨著正式宣布退休，石萬金也為自己的球員生涯畫下句點，未來將以經紀人身分持續留在棒球圈

