運動雲

>

今永昇太電台首秀暢談人生　若沒當球員可能在市公所上班

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥小熊左投今永昇太，16日以廣播主持人身分首度登上直播舞台，出演《今永昇太的All Night Nippon Premium》，向來對廣播充滿興趣的今永坦言「一直覺得廣播很有趣，也很喜歡」，並以投手角色自我比喻，笑稱「我是先發投手型的主持人，會一路到晚上9點30分愈來愈好」。

節目中，主持人向今永拋出「如果沒有成為職棒選手，會從事什麼工作」的提問，對此今永直率地回答，「大概會在市公所當櫃檯人員吧，在家鄉那種很制式、很穩定的工作。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，這樣的想像源自於從小看著身為教師的父母投入工作的背影，對「規律而踏實的職業」自然產生嚮往。

不過今永也補充，自己在小學六年級時，其實就對成為職業棒球選手抱有「毫無根據的自信」，這份直覺最終也成為他一路堅持走上職棒之路的原動力。

談到最敬佩的人，今永毫不猶豫地提及母親，他回憶，赴美發展後開始自己下廚，才真正體會到母親過去一邊工作、一邊照顧三名孩子的辛勞。

今永說，「她是音樂老師，考試期間要替所有班級批改作業，還要擔任社團顧問，現在回頭看真的覺得非常偉大。」今永也透露，每次自己先發登板後，母親都會在日本時間清晨傳來感想訊息，且總是以「那我去帶狗散步了」作結，讓他會心一笑。

關鍵字： MLB今永昇太

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

史上首見！當代最強全能中鋒對決！　約基奇、森根雙奪30分大三元

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

詹皇高懸22年神紀錄被打破！　「旗子哥」弗拉格預約年度最強新秀

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

拒200萬美元私下收購！大谷歷史級全壘打球進拍賣市場

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

熱門新聞

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

前台鋼洋投石萬金突宣布退休　轉行當經紀人

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

WBC日本首戰台灣　陳傑憲點名3位中華隊關鍵戰力

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾仁和與味全龍達成共識月薪破40萬

2台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

3前台鋼洋投石萬金突退休轉任經紀人

4威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

5WBC對日本　陳傑憲點名3位關鍵戰力

最新新聞

1數據低潮！美媒解析林昱珉評價轉變

2宰制新人聯盟　美媒分析柯敬賢

3魔鷹2026拚中職全壘打王三連霸

4告贏前東家！姆巴佩討回6000萬歐元

5小熊簽回38歲提爾巴

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

周杰倫父愛爆棚！　牽小女兒手彈琴好溫馨

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

Rosé最愛吃的火鍋...

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366