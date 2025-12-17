今永昇太電台首秀暢談人生　若沒當球員可能在市公所上班

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

芝加哥小熊左投今永昇太，16日以廣播主持人身分首度登上直播舞台，出演《今永昇太的All Night Nippon Premium》，向來對廣播充滿興趣的今永坦言「一直覺得廣播很有趣，也很喜歡」，並以投手角色自我比喻，笑稱「我是先發投手型的主持人，會一路到晚上9點30分愈來愈好」。

節目中，主持人向今永拋出「如果沒有成為職棒選手，會從事什麼工作」的提問，對此今永直率地回答，「大概會在市公所當櫃檯人員吧，在家鄉那種很制式、很穩定的工作。」

他解釋，這樣的想像源自於從小看著身為教師的父母投入工作的背影，對「規律而踏實的職業」自然產生嚮往。

不過今永也補充，自己在小學六年級時，其實就對成為職業棒球選手抱有「毫無根據的自信」，這份直覺最終也成為他一路堅持走上職棒之路的原動力。

談到最敬佩的人，今永毫不猶豫地提及母親，他回憶，赴美發展後開始自己下廚，才真正體會到母親過去一邊工作、一邊照顧三名孩子的辛勞。

今永說，「她是音樂老師，考試期間要替所有班級批改作業，還要擔任社團顧問，現在回頭看真的覺得非常偉大。」今永也透露，每次自己先發登板後，母親都會在日本時間清晨傳來感想訊息，且總是以「那我去帶狗散步了」作結，讓他會心一笑。