前田健太加盟樂天「想在日本大賽遇廣島」　談先發定位、新目標

與樂天金鷲完成合約、睽違11年重返日本職棒的右投前田健太，16日現身電視節目《報道ステーション》直播受訪，暢談回歸日本球界的心境，以及新賽季目標與對老東家廣島的複雜情感。

前田稍早才在仙台完成加盟記者會，隨即趕赴節目現場，他笑著表示，對於新挑戰感到相當期待，「真的很興奮，也很期待，現在只想趕快上場比賽。」

節目中也展示了前田將穿上的18號樂天新球衣，對此他坦言，是否選擇18號曾讓自己猶豫再三，「一想到樂天的18號，大家一定會想到田中將大，我希望自己穿上這個背號後，能用態度與對棒球的熱情去比賽，努力到有一天，能被樂天球迷真正認可。」

談到選擇加盟樂天的原因，前田直言，球團將他視為先發戰力是關鍵因素，「石井一久GM親口對我說，希望一起拚冠軍，能在一支以優勝為目標的球隊，被當作先發投手需要，對我來說真的非常開心，所以才做出這個決定。」

對於新賽季定位，37歲的前田仍給自己設下明確標準，他表示希望站穩輪值，「雙位數勝投我想要，那是必要的，還有投滿規定投球局數，對我來說是至少必須達成的目標。」

儘管已邁入37歲，與本季完成日美通算200勝的田中將大同齡，前田強調身體狀況仍維持在高水準，「現在的身體狀態真的很好，幾乎感覺不到年齡的影響，雖然常被提到年紀，但我反而覺得自己一年比一年年輕。」

前田目前距離日美通算200勝尚差35勝，他直言這是自己最大的動力來源之一，「看到田中投手完成200勝，我真的很替他開心，也受到很大的刺激，下一個就輪到我了，而要做到這一點，下個球季會非常重要。」

談到未來可能在交流戰或更高舞台對上老東家廣島，前田語氣誠懇地表示，「如果真的要對卡普投球，我實在不會把他們當成敵人，不過我現在是樂天的一員，絕對不能輸，會抱著拚命的覺悟去贏球，與其在交流戰交手，更希望是在日本大賽碰頭。」