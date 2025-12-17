MLB官方精選2025年名場面　大谷翔平三振楚奧特再掀話題

▲大谷翔平與楚奧特擁抱。（圖／取自MLB Japan臉書）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟官方更新社群平台，公開投手大谷翔平2025年賽季的名場面影片，其中與老戰友楚奧特（Mike Trout）的對決被形容為「打者與投手之間的心理戰」，引發球迷熱烈討論。

大聯盟官方在Instagram貼文中寫道，「打者與投手之間的心理博弈——大谷翔平與楚奧特的這個打席令人難以置信。」並同步釋出照片與影片，重現這場高張力的對決瞬間。

其中一張照片捕捉到楚奧特望向大谷時露出意味深長笑容的畫面，官方形容那是「楚奧特對大谷翔平的表現感到難以置信的一刻」，也讓這段過往情誼更添話題性。

SHOHEI OHTANI STRIKES OUT MIKE TROUT TO WIN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/F7vUtIiRR1 — MLB (@MLB) March 22, 2023

影片內容則完整呈現投手大谷對決楚奧特的過程，大谷先以時速99英里的速球取得球數領先，在滿球數情況下再以變化球成功讓楚奧特揮空三振，被解決後的楚奧特也露出苦笑神情，畫面充滿張力。

大谷翔平與楚奧特過去長年在洛杉磯天使並肩作戰，兩人亦曾在關鍵舞台正面交鋒。2023年世界棒球經典賽（WBC）決賽中，大谷在9局2出局登板，最終以三振解決楚奧特，為日本隊奪下世界冠軍，也成為經典棒球畫面之一。