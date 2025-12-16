運動雲

>

野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

▲▼ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會-陳俊秀,柳丁達,野村佑希,林凱威。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會，野村祐希（右二）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士內野手野村祐希今年初曾隨隊來台參與交流賽，對台灣球場氛圍與美食都留下深刻印象。展望明年再度來台，他除了小籠包、珍珠奶茶等「基本款」美食外，還特別做功課，鎖定尚未品嚐過的地瓜球。談到隊內兩名台灣投手的相處情況，野村也點名孫易磊，稱讚他日文進步明顯，日常溝通幾乎沒有問題。

談及與古林睿煬、孫易磊的互動，野村祐希表示，目前還沒有私下相約吃飯，但在球場上已經常有交流，「比賽中會聊天，尤其是孫易磊，他的日文變得很好，現在日常對話都沒什麼問題，所以在球場上和他聊天的機會比較多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於兩名台灣投手在場上的表現，野村祐希也給予高度評價。他表示，早在台灣時期就聽說古林與孫易磊實力出眾，實際在日本看到他們登板後，更加確信這一點，「不論球質或整體能力，都是頂級水準的投手，真的非常優秀。」

回憶今年3月來台交流賽的經驗，野村祐希直言，台北大巨蛋是讓他印象最深刻的地方之一，「球場非常漂亮、明亮，是很棒的場地。」他也特別提到台灣與日本截然不同的應援文化，「比賽中持續不斷的加油聲，讓人覺得很新鮮，也很有趣，那段時間留下非常深刻的回憶。」至於明年的期待，他笑說，今年3月來台時沒能在台北大巨蛋開轟感到有些可惜，「希望明年2月再來時，可以在那座球場打出全壘打。」

除了場上表現，野村祐希對台灣美食同樣念念不忘。他透露，上次來台已經吃過不少知名小吃，但仍有遺珠之憾，「地瓜球我還沒吃到。」為此他特地事先做了功課，發現這項人氣小吃後便列入必吃清單，「因為很有名，上次沒時間吃到，所以這次來台灣，一定很想找機會嘗試看看。」

關鍵字： 台日交流野村祐希台灣美食棒球賽地瓜球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

魔鷹69.5萬美元續披雄鷹戰袍！台鋼同步宣告2026年度口號「做伙拚」

魔鷹69.5萬美元續披雄鷹戰袍！台鋼同步宣告2026年度口號「做伙拚」

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告出爐

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

「第二個大谷翔平不再出現？」日職名將點出關鍵原因：全面DH

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

新北U18／韓國打者跟不上節奏　彰化縣側投潘唯峰5局無安打9K

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

情緒失控暴走為哪樁？　詹皇賽後親曝：這是NBA的競爭

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

熱門新聞

威能帝拒韓職挖角！2年120萬美元續留樂天　經紀人曝關鍵原因

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

魔鷹69.5萬美元續披雄鷹戰袍！台鋼同步宣告2026年度口號「做伙拚」

台鋼雄鷹確定不續約　吉田一將轉戰社會人拚重返東京巨蛋

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1威能帝2年120萬鎂留樂天關鍵曝！

2台日交流賽票價、啦啦隊陣容出爐

3獨／林立8年約留樂天！總值衝史上第2

4魔鷹69.5萬鎂續留！台鋼年度口號出爐

5台鋼確定不續約　吉田一將轉戰社會人

最新新聞

1旗子哥飆42分　詹皇高懸22年紀錄被破

2鶯歌陶瓷為靈感　國王城市版球衣亮相

3CT AMAZE豪華陣容！小映自稱「古董級」

4軟銀女孩廖羿昕見證日本一！想推隊友臭豆腐

5野村祐希盛讚孫易磊日文進步

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366