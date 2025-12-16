野村祐希盛讚孫易磊日文進步　想在大巨蛋開轟、列台灣美食清單

▲ 2026台日棒球國際交流賽 賽事記者會，野村祐希（右二）。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士內野手野村祐希今年初曾隨隊來台參與交流賽，對台灣球場氛圍與美食都留下深刻印象。展望明年再度來台，他除了小籠包、珍珠奶茶等「基本款」美食外，還特別做功課，鎖定尚未品嚐過的地瓜球。談到隊內兩名台灣投手的相處情況，野村也點名孫易磊，稱讚他日文進步明顯，日常溝通幾乎沒有問題。

談及與古林睿煬、孫易磊的互動，野村祐希表示，目前還沒有私下相約吃飯，但在球場上已經常有交流，「比賽中會聊天，尤其是孫易磊，他的日文變得很好，現在日常對話都沒什麼問題，所以在球場上和他聊天的機會比較多。」

對於兩名台灣投手在場上的表現，野村祐希也給予高度評價。他表示，早在台灣時期就聽說古林與孫易磊實力出眾，實際在日本看到他們登板後，更加確信這一點，「不論球質或整體能力，都是頂級水準的投手，真的非常優秀。」

回憶今年3月來台交流賽的經驗，野村祐希直言，台北大巨蛋是讓他印象最深刻的地方之一，「球場非常漂亮、明亮，是很棒的場地。」他也特別提到台灣與日本截然不同的應援文化，「比賽中持續不斷的加油聲，讓人覺得很新鮮，也很有趣，那段時間留下非常深刻的回憶。」至於明年的期待，他笑說，今年3月來台時沒能在台北大巨蛋開轟感到有些可惜，「希望明年2月再來時，可以在那座球場打出全壘打。」

除了場上表現，野村祐希對台灣美食同樣念念不忘。他透露，上次來台已經吃過不少知名小吃，但仍有遺珠之憾，「地瓜球我還沒吃到。」為此他特地事先做了功課，發現這項人氣小吃後便列入必吃清單，「因為很有名，上次沒時間吃到，所以這次來台灣，一定很想找機會嘗試看看。」