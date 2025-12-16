經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

運動雲

▲台日交流賽票價出爐。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／台北報導

2026台日棒球國際交流賽將於2026年2月25日至28日在臺北大巨蛋登場，一連舉行4場賽事，邀請日本職棒兩大勁旅福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊來台，分別與中信兄弟、味全龍以及中華隊進行交流對戰，作為中華隊前往東京巨蛋備戰世界棒球經典賽的重要前哨戰。

本次賽事對戰組合包括：
2月25日福岡軟銀鷹隊對中信兄弟、
2月26日福岡軟銀鷹隊對Team Taiwan、
2月27日北海道日本火腿鬥士隊對Team Taiwan、
2月28日北海道日本火腿鬥士隊對味全龍。

主辦單位今（16）日舉行賽事啟動記者會，中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇滿朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田優夫，以及中信兄弟、味全龍球團代表共同出席，宣告賽事正式啟動。

中職會長蔡其昌表示，聯盟每逢重大國際賽前，皆會安排交流賽事協助國家隊備戰，「感謝辜理事長往返奔波，促成軟銀與火腿來台交流，加上中信銀行的支持，讓球迷能在台灣欣賞到高水準的實戰交流賽，也歡迎大家進場為選手加油。」

中華隊總教練曾豪駒透過影片向日本球隊致意，表示非常歡迎福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士來台進行交流賽，「2月26、27日將與中華隊交手，希望球迷朋友一起進場共襄盛舉，我們會全力以赴，呈現精彩比賽。」

福岡軟銀鷹隊CBO城島健司則分享過往來台回憶，提到2002年曾在台灣比賽，對台灣球迷的熱情與對日職的熟悉程度印象深刻，也難忘夜市文化與美食，「這次能再次來台交流感到非常高興，期待在球場與大家見面，帶來精彩比賽。」

北海道日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹也表示，很開心再次因交流賽來到台灣，「去年12強賽台灣奪冠帶來的震撼與感動，至今仍記憶猶新，大家準備好迎接WBC了嗎？希望能在迎戰日本武士之前，與台灣展開一場有收穫的比賽，2026年2月見。」

本屆台日交流賽由中國信託商業銀行獨家冠名贊助。中信銀行董事長陳佳文表示，2026年適逢中信60週年，特別感謝辜仲諒理事長為台灣棒球奔走，並獲得日本棒球傳奇王貞治先生的支持，促成軟銀來台交流，「相信透過高強度對決，將有助中華隊備戰世界棒球經典賽，再次挑戰巔峰。」

賽事票價依日期區分兩種方案，內野B1熱區票價介於2,880元至2,680元，內野L5最低票價為880元至680元。台灣隊伍休息區皆位於一壘側，日本隊伍則在三壘側，應援區域將依對戰組合與日期調整。12月23日中午12點將開放中信卡友限區限量優先購票，12月24日中午12點起全面開賣。

賽事現場由所屬6支中職球團的6位應援團團長與36位啦啦隊女孩共同組成並由台灣運動彩券股份有限公司冠名贊助的「台灣運彩CT Amaze」最強應援團,將在臺北大巨蛋展現熱情活力的臺灣應援,希望透過啦啦隊為中華隊加油,同時也號召民眾用行動投注運彩,挹注國家運動發展基金、幫助體育發展。本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長,由峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚共36位女孩組成應援團為中華隊加油，其中36位女孩將分成2組小隊各18人,分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。

此外，2月25日與2月28日的賽事將安排國際級表演嘉賓於賽後演出，結合棒球與娛樂元素，打造兼具競技與觀賞性的台日棒球盛會。

