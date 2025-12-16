迎接台日交流賽　城島健司憶台灣球迷與小吃、栗山英樹談12強感動

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台日交流賽將於明年2月開打。中職會長蔡其昌表示，「國家隊出發比賽前，聯盟都會舉辦交流賽，這次兩支球隊都是以國家隊備戰為目標，一起邀請來台，讓我們能夠專心進行國家隊組訓。練習賽相關事宜由辜理事長與中信球團支持。在台灣僅有的兩場交流賽，都是相當重要的練習賽，讓球迷一睹為快，也歡迎球迷朋友來為中華隊壯行，一起為中華隊加油。」

福岡軟銀鷹預計於明年春天前往台灣舉行友誼賽，行程包括2月25日與中華職棒人氣球隊中信兄弟交手，隔天26日則與備戰世界棒球經典賽的中華隊進行交流賽。日本火腿隊則預計於2月27日、28日，分別與中華隊及味全龍各進行一場交流賽。

福岡軟銀鷹首席棒球總管城島健司透過影片表示，相當期待這次交流賽。他回憶2002年來台比賽的經驗時說，「台灣球迷對日職非常了解，從早到晚在飯店外等候，還拿著一大疊球員卡。那時候才知道，原來台灣這麼認識我，讓我感到非常溫暖與友善，也深深感受到親日的氛圍。」城島也笑說，當時幾乎每天都去逛夜市，品嚐炒空心菜、滷肉飯，並期待這次雙方能帶來精彩比賽。

火腿隊首席棒球總管栗山英樹則表示，「能再次來台灣進行交流賽感到非常開心，台灣選手與球迷現在都已經非常期待。12強奪冠帶來震撼與感動，大家都準備好迎接WBC了嗎？希望在2月與日本武士隊交手前，能夠打出場場收穫滿滿的比賽。」

中華隊總教練曾豪駒也說，「大家好，我是曾豪駒，非常歡迎日職兩支球隊來台進行交流賽。我們將進行兩場交流賽，希望球迷能夠一起為中華隊加油，共襄盛舉，呈現精彩的比賽內容。」