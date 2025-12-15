左投戰力再升級？傳悍將鎖定王維中　球團：若有適合人選不排除

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將休季補強動作頻頻，先以 FA 網羅林岱安，接著補進兩位前兄弟球員林書逸與馬鋼後，傳出有意再評估網羅味全龍左投王維中。

在保留名單外補強方面，傳富邦悍將也將目標鎖定王維中，原本外界預期江少慶與王維中這對「雙旅美狀元」有望合體。不過目前出現變數，統一獅在林岱安透過 FA 轉隊後，選擇「人加錢」的補償方案，並正針對悍將所提出的 25 人名單以外球員進行評估，江少慶在25人之外，可能被統一獅挑走。

針對王維中有望改披藍袍的傳聞，悍將球團回應表示：「針對保留名單外球員的評估與接觸仍持續進行中，若有適合的人選，不排除繼續進行補強。」

王維中是味全龍重返一軍後的首位選秀狀元，當初以 5 年 3 個月、總值超過 200 萬美元的合約延攬回台，首季繳出防禦率 2.78、百局投球內容，一度被視為龍隊先發主力。不過近年狀況下滑，本季僅出賽 12 場、其中 4 場先發，累計投 30.1 局失 22 分，防禦率高達 6.53，成為加盟後最艱苦的一季，最終未被列入 60 人名單。

目前悍將左投戰力以陳仕朋固定先發，賴鴻誠與李吳永勤鎮守牛棚，若再補進王維中，將有望進一步強化左投深度。