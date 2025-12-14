新北U18／高雄市莊偉晟5.1局無安打奪勝　陳柏毓一句話成關鍵動力

▲莊偉晟。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北國際城市U18棒球邀請賽14日開打，高雄市聯隊以2比0擊敗宜蘭縣，旗開得勝。高雄市聯隊1局下率先發動攻勢，廖子耀敲出安打後，許書誠擊出二壘安打送回1分先馳得點。5局下陳韋帆、廖子耀再度串聯安打追加1分，最終以2比0拿下勝利。

先發投手莊偉晟主投5.1局無安打，送出5次三振、無失分，繳出亮眼表現。總教練石弘傑形容莊偉晟的投球特色在於尾勁與轉速皆具水準，常能製造打者揮空，最快球速達143公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊偉晟去年曾有7局10K的好投表現，談到這一年來的蛻變，石弘傑指出，他與打者對決的「侵略性」愈來愈明顯，遇到危機或連續投出壞球時，也能讓自己穩定下來，心態成長不少。莊偉晟也坦言，自己在心態上進步很多，「不會想太多。」

特別是12月初參加NIKE訓練營收穫良多，莊偉晟分享，旅美投手陳柏毓曾在訓練營中傳授經驗，「他告訴我們，每天都要設定例行公事，沒做完心裡就會怪怪的，要保持這種心態，不能因為太累、太痠就休息，一定要做完才能休息。」

此役投出無安打表現，莊偉晟表示自己其實沒有特別注意，「昨天晚上還滿緊張的，因為之前黑豹旗先發時表現不好，把比賽搞砸，那一個禮拜真的很難過。」他透露，當時反覆回看自己過去投得好的影片，重新找回自信，「這場比賽算是今年最好的一場，高三前段真的丟得有點跌跌撞撞。」

高雄市全場敲出5支安打攻下2分，石弘傑談到打擊狀況時提及天氣因素，「可能我們南部比較熱，台北的溫度對我們來說偏冷，需要時間適應，希望打線可以快點熱起來。」為此，球隊也特別在休息室準備暖爐，幫助球員維持身體溫度。

本屆高雄市聯隊依立德盃青棒名次組訓，以普門中學為主體，並集結三民高中與高苑工商的好手共同出擊。