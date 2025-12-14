運動雲

布朗森狂轟40分率尼克闖NBA盃冠軍戰　紐約軍團近10戰9勝

記者游郁香／綜合報導

NBA盃舉辦至今第 3 屆，紐約尼克每一屆都成功闖進淘汰賽，如今更首度叩關冠軍戰，而最大功臣無疑是當家一哥布朗森（Jalen Brunson）。這位全明星後衛今（14）日在準決賽火力全開，狂砍本季新高 40 分、外帶 8 助攻，率隊以 132 比 120 擊敗奧蘭多魔術，替尼克寫下隊史新頁。

尼克此役進攻效率驚人，完全撕裂原本防守效率高居聯盟第 5 的魔術防線。即便全隊三分球 20 投僅中 7 球，命中率不理想，仍靠著持續衝擊禁區與轉換快攻占據優勢，禁區得分以 70 比 62 壓過對手，團隊投籃命中率高達 60.7%。魔術年輕雙星之一華格納（Franz Wagner）因高位腳踝扭傷缺陣，被視為防線崩解的關鍵因素之一。

▲▼尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗森在NBA盃準決賽狂轟40分，率尼克首度挺進NBA盃冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

此戰雙方共 11 次互換領先、10 次戰成平手，直到第3節尾聲，尼克拉出一波 10 分攻勢，將比分拉開至 102 比 92，成功掌握勝負走向。此勝也確保每位尼克球員可獲得 20萬5998 美元的 NBA 盃獎金，若在冠軍戰封王，單人獎金將提升至 51萬4971 美元；止步 4 強的魔術球員則可獲得 10萬2994 美元。

布朗森不僅連續第 4 場至少攻下 30 分，此役 27 投 16 中，包含第3節晃倒對手，在魔術後衛布萊克（Anthony Black）跌倒在地後命中的一記三分球。唐斯（Karl-Anthony Towns）為尼克貢獻 29 分，阿努諾比（OG Anunoby）也有 24 分進帳，形成穩定火力支援。

▲▼尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克團隊火力全面開花，禁區得分徹底壓制魔術。（圖／達志影像／美聯社）

魔術方面，薩格斯（Jalen Suggs）上半場就轟下 25 分，全場拿到 26 分，但他在第4節因左髖部痠痛明顯不適提前退場，最終未能回到場上。少主班凱羅（Paolo Banchero）攻下 25 分，貝恩（Desmond Bane）則有 18 分。

尼克目前氣勢正盛，已拉出 5 連勝、近 10 戰 9 勝，NBA盃冠軍戰將在台灣時間17日登場，布朗森能否延續火燙手感，成為決戰最大看點之一。

