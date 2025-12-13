美東軍備競賽！藍鳥3年約補進羅傑斯　打造「多角度」牛棚戰力

▲羅傑斯（Tyler Rogers）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥持續強化後援戰力。根據MLB官網記者范桑德（Mark Feinsand）消息指出，藍鳥已與潛水艇右投羅傑斯（Tyler Rogers）達成一紙3年、總值3700萬美元的合約；這筆合約內容另包含第4年的成績觸發選項，若條件達成，合約總值最高可達4800萬美元。

這是藍鳥在短時間內第2度補進「出手角度特殊」的後援投手，球隊稍早才透過交易自老虎換回側投右投李（Chase Lee），如今再網羅以極低出手角度聞名的羅傑斯，顯示藍鳥明確鎖定「多樣化投球視角」作為牛棚建構核心，希望藉此擾亂打者節奏，在強打林立的美聯東區建立關鍵優勢。

即將滿35歲的羅傑斯，大聯盟生涯前7季皆效力於巨人隊，並於2025年交易截止日前被送往大都會；轉隊並未影響他的表現，反而迎來生涯年，他在2025年出賽81場，不僅寫下個人生涯新高，同時也是全大聯盟最多，並繳出1.98防禦率、0.94WHIP與203的ERA+，多項數據皆創生涯最佳。

羅傑斯最具辨識度的特點，在於他獨步聯盟的投球角度；2025年他的平均出手角度為負61度，遠低於聯盟其他投手，且至今從未因傷進入大聯盟傷兵名單，自2020年起，他以累積403次登板高居全聯盟之首，展現高度耐用度與穩定出勤能力。

在投球內容上，羅傑斯以伸卡球、滑球為主，屬於典型的「製造擊球」型後援投手；藍鳥近年牛棚人手調度吃緊，季末與季後賽階段高度仰賴終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）與交易補進的瓦蘭德（Louis Varland），老將賈西亞（Yimi Garcia）則因傷提前退場，如今引進羅傑斯，不僅補強戰力深度，也為牛棚增添截然不同的投球樣貌。

隨著自由市場後援投手行情持續升溫，藍鳥仍被外界點名對前光芒終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks）抱持興趣；從近期操作來看，多倫多顯然正積極為新球季鋪陳，以更具變化與厚度的牛棚，作為衝擊戰績的重要基石。