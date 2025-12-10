大谷翔平四度獲選AP年度最佳男運動員！與詹皇、老虎伍茲並列傳奇

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社，以下同）

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平獲選美聯社（AP）年度最佳男運動員（Male Athlete of the Year），生涯第四度奪下此獎，追平阿姆斯壯（Lance Armstrong）、NBA湖人巨星詹姆斯（LeBron James）、 高球名將老虎伍茲（Tiger Woods），並列史上男性選手最多次獲獎紀錄。

「能多次獲得這個獎項，真的非常特別。」大谷接受美聯社專訪時以日文表示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆共有47位體育記者與編輯參與投票，大谷拿下其中29票，遙遙領先。他過去分別在2024、2023與2021年獲得此獎，今年則憑藉兩刀流壓倒性表現及世界大賽上的歷史級一戰，再度受到肯定。

美聯社年度最佳運動員獎自1931年創設，史上獲獎最多的是傳奇女將札哈里亞斯（Babe Didrikson Zaharias），跨越1930到1950年代共拿下六次。 大谷從小便以喬丹（Michael Jordan）與伍茲為偶像，如今能與其並列，他直言這份榮譽意義非凡，「去年我說過，希望能再拿一次這個獎。我會努力，也希望明年再次獲得。」

如何一再超越自己？大谷說，「你的目標愈高，你就必須做更多，也會更想做到更多。如果對現況感到滿足，就不可能在沒有付出努力的情況下達成目標。所以，我認為把目標設高是最重要的事情。」

道奇在本季謹慎安排大谷的投球回歸，在他 2023 年 9 月手肘手術後，逐步增加投球量。初期限制局數，之後逐漸放寬，視他狀況而定。

大谷表示，「如果要說緊張，站上投手丘確實會讓我更緊繃。投手的位置是能夠單場就毀掉比賽的角色，但同時也能決定勝利。所以我認為，身為投手是一個真正特別的角色。」

現年 31 歲的大谷過去已接受三次重大手術：兩次右手肘手術與一次左肩手術。儘管身心都有消耗，他仍計畫終生保持二刀流，「我認為一直做到退休的那一刻，是最好的方式。」

大谷也計畫在明年 3 月代表日本隊參加世界棒球經典賽，「我還不確定是否會投球。我已獲准參賽，但至於出賽量與參賽方式，包括打擊部分，仍會再討論。」

大谷2026年最大目標之一，是幫助道奇完成三連霸，「保持健康、每場都能出賽、不受傷，這是我最小的目標。」

雖然大谷在公開場合大多使用翻譯，但每當他在重要場合以英文發言時，美國球迷總是特別驚喜，包括兩次世界大賽慶祝活動。他能聽懂大部分英文，只是在訪問中仍習慣使用口譯。

他說，「如果我能講英文當然最好，所以即使只是小小的進步，我也會努力。無論是與球迷互動，或其他情境，能直接用英文溝通也許能縮短彼此距離。」

在票選結果中，瑞典裔美籍撐竿跳高名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）以5票居次，他今年第四度刷新世界紀錄，並完成世錦賽三連霸。世界排名第一的西班牙網球名將阿卡拉斯（Carlos Alcaraz）則以4票名列第三。