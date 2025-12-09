NBA熱火後衛羅齊爾涉賭「不認罪」　9300萬台幣交保候傳

▲熱火後衛羅齊爾在紐約法院出庭，面對電信詐欺與洗錢指控堅稱不認罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）捲入聯邦層級的賭博共謀案，案件於美東時間周一下午再度開庭，他在紐約法院正式被提訊，面對電信詐欺與洗錢兩項重罪指控，堅決表達「不認罪」。羅齊爾隨後以 300 萬美元（約9360萬台幣）保釋金獲准離開，同行出庭的共同被告拉斯特（Deniro Laster ）也以 5 萬美元交保。

羅齊爾此前於 10 月在佛州奧蘭多首次出庭，檢方當時公佈起訴內容，指控他涉嫌向賭徒與友人提供內線資訊，讓對方能在多場 NBA 賽事中下注其「個人表現」。檢方舉例，2023 年 3 月他效力黃蜂期間，曾提前向拉斯特透露自己將因傷提前退場，而這項訊息遭拉斯特轉賣給其他人。

事發當晚，羅齊爾於 3 月 23 日對鵜鶘的比賽先發，僅上場約9分半鐘便以腳傷退場，且該季再未復出，引發檢方懷疑「情報操作」的可能性。

▲名人堂球星、拓荒者總教練畢拉普斯也捲入相關非法賭博案件，目前遭球團停薪停職。（圖／達志影像／美聯社）

這名 31 歲後衛是這起大型非法賭博集團中3名現役或前 NBA 球員之一，整起案件已有超過 30 人被捕，當中更包含多名黑手黨家族成員。捲入的名單中最具震撼性者，莫過於名人堂球星、現任拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups），他被指控參與黑手黨資助的高額非法撲克局，目前遭球團停薪停職，近期也被發現悄悄出售在波特蘭的住宅。

另一位涉案者是前 NBA 球員、前騎士助教瓊斯（ Damon Jones），他除了與非法撲克案相關外，也被指協助賭徒在 NBA 比賽中藉內線資訊獲利，與羅齊爾案線索相互牽連。

羅齊爾與畢拉普斯目前皆已被球隊停薪停職，靜待後續司法程序。這起跨州、跨組織的大型賭博案仍持續發展，後續恐將牽動更多人事變動與聯盟紀律調查。