曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

日本樂天金鷲明星外野手辰己涼介，去年在世界12強棒球賽放話「若輸給台灣就改當投手」，在台灣爆紅。不料他今年宣告成為自由球員（FA）後，至今仍未接獲任何球團的正式報價，陷入「乏人問津」的窘境。

根據日媒《NEWSポストセブン》報導，辰己守備穩健，2024年拿下聯盟「最多安打」殊榮，同年還入選最佳九人，披上日本武士隊（侍ジャパン）戰袍。不過，他本季自開幕以來狀況低迷，兩度被下放二軍，但今年仍連續第5年獲得太平洋聯盟外野手部門的金手套獎，潛力依舊備受關注。

不過，一位球界人士透露，辰己的FA市場行情並不樂觀，「目前普遍傳聞，辰己至今尚未收到來自任何日職球團的正式報價。雖然他在11月22日的球迷感謝祭上，被問到是否已經和其他球隊接洽時，他刻意避而不答，但到了11月28日金手套頒獎典禮，他對下個賽季的歸屬仍只回答『不知道』，實情恐怕是他根本沒有選擇的餘地。」

據了解，很多球隊都警戒辰己那種難以預測的行為模式，尤其辰己去年才在世界12強決戰台灣前放話稱「若輸給台灣就改當投手」，被外界批評不尊重對手，且隨著日本隊最終吞敗，相關言論也被媒體大幅報導。儘管辰己說到做到，在今年春訓時進到牛棚練投，但樂天高層私下卻對他「擅自行動」很不滿。

另一名球團人士指出，讓其他球團卻步的原因之一，還有辰己自身強烈的「美職志向」，因為他曾多次表達對大聯盟的嚮往，稱順利的話會在2年後取得海外FA資格。

這對其他球團來說，不免會覺得「為了網羅一名兩年後可能就走人的選手，還得提出球員補償，實在是不划算」。加上各隊不缺守備好、肩力強的外野手戰力，辰己今年打擊成績又有所下滑，這也是一大不利條件。

