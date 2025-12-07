運動雲

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

▲ 藍鳥傳出有意追求4度入選明星賽的外野手塔克（Kyle Tucker） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲外野手塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今冬最大補強焦點鎖定在外野位置，儘管球隊同時需要強化先發輪值與牛棚戰力，但外界議論最多的仍是洋基是否願意以巨額長約簽下自由球員貝林傑（Cody Bellinger）；如今，一項最新預測則為市場投下震撼彈，洋基可能轉而鎖定芝加哥小熊重砲塔克（Kyle Tucker）。

《The Athletic》資深記者鮑登（Jim Bowden）預測，洋基將在休賽季做出重大補強，並以10年、4.27億美元的合約網羅塔克；他指出，若塔克願意守左外野，他將是未來十年紐約完美的球場契合點。

「塔克是五拍子球員、各項能力都高於平均；他不需要成為球隊招牌，因為洋基已有賈吉（Aaron Judge），看似昂貴的合約，其實比去年索托（Juan Soto）獲得的薪資還便宜了3.38億美元。」

塔克在2025年效力小熊繳出.266／.377／.464、OPS.841與22轟的成績；貝林傑則為.272／.334／.480、OPS.814與29轟。儘管外界擔心年滿30歲的貝林傑尋求超長合約可能造成風險，但塔克在新球季開打時也將29歲，年齡優勢並不明顯。

洋基今年可能將薪資限制控制在約3億美元，因此塔克若能在此範圍內簽下合約，將成為一筆關鍵補強。

但也有分析認為，洋基可能選擇貝林傑、塔克皆不簽，改由年輕外野手多明格斯（Jasson Dominguez）持續擔任左外野，即使他的防守與進攻穩定度仍待觀察；右外野依舊是賈吉鎮守，中外野則由接受2200萬美元合格報價的葛里沙姆（Trent Grisham）擔任。

無論塔克或貝林傑，兩名外野手都能立即提升洋基戰力；對紐約而言，簽下一名稍微年長但能即戰力的球員，遠比完全不補強更有利。

關鍵字： 紐約洋基MLB

