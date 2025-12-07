鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

▲史金恩茲（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜隊火球王牌史金恩茲（Paul Skenes）去年拿下國聯新人王，今年再奪賽揚獎，宰制力驚人。與他身在同體系的鄭宗哲實際相處後，印象最深的是：每天都滿頭大汗在訓練，而且「每件事都比別人多做10%。」

鄭宗哲說，「實際接觸的感覺，他人很好，不是那種一直很振奮、大呼小叫的類型，但也是非常非常有熱情。」他常在球場看到史金恩茲，「每天都是滿頭大汗，在場上很努力、非常認真。」

他透露，史金恩茲曾跟大家分享自己的想法，「他說每件事情都會多做 10%，覺得就是要再更努力那 10%，或許只是一點點，但長期下來會幫助很多。」鄭宗哲感嘆，「真的很厲害的人都是有原因的。」

在他眼中，不只是史金恩茲，「在美國打球，你看到的大聯盟、小聯盟選手，大家都有自己的信念、自己堅持在做的事，都非常努力。」他提到，這種「責任感」非常明顯，「因為你的生涯是你自己的，不需要教練來要求你『再努力一點』，大家本來就都很自我要求。」

談到作息，他也分享，美職賽季節奏很快，「一個禮拜頂多只有一天放假，那一天還可能是移動日，可能一個月才有一天是真正休息。」就算是那天，很多人還是會進球場泡水、做重量，「那一天是很棒可以休息的時間，但很多人還是會去，讓自己準備好下一個禮拜的比賽。」

被問到是否實際打過史金恩茲的球？鄭宗哲回答：「有，我打過。」他笑說，「很快啊，就是很快。」他認為，到了這個層級，「你還是感覺得出來誰比較強、誰比較有特色。」對他來說，史金恩茲就是那種非常了解自己優勢的投手，「他在場上的時候，可以把自己的優勢都散發出來。」

鄭宗哲說，「能打到上面的人，一定都有自己的特色，但誰能一直把自己的特色穩定發揮出來，這又是另外一個功課。我覺得他就是有辦法做到這一點。」

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）