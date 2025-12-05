運動雲

>

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

▲攻城獅高國豪、夢想家馬建豪、霍爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅球星高國豪深夜發出道歉聲明。（圖／TPBL職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅明星後衛高國豪，爆出與兩位親哥哥互毆、互告傷害事件，哥哥高國強夫妻今（5）日下午發出聯合聲明，還原兄弟鬥毆始末，並對「私約二嫂」、「勒索30萬」等事進行說明；高國豪深夜也發出正式的道歉聲明，向兄嫂鄭重致歉，承諾未來將更加負責地承擔起公眾人物應有的素養。

以下為高國豪道歉聲明全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、本人高國豪就民國(下同)113年12月3日之肢體衝突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。

二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。

三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

快訊／統一獅Thank you待11年林岱安！蘇泰安盼柯育民、張翔迎接挑戰

快訊／統一獅Thank you待11年林岱安！蘇泰安盼柯育民、張翔迎接挑戰

十年獅魂畫下句點！林岱安1313字深情告別　點名那些最重要的人

十年獅魂畫下句點！林岱安1313字深情告別　點名那些最重要的人

我是新同學！林岱安向悍將家人求推薦北部美食　對球迷不離不棄印象最深刻

我是新同學！林岱安向悍將家人求推薦北部美食　對球迷不離不棄印象最深刻

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

熱門新聞

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

林岱安空降第8！　CPBL前10大合約榜單更新卻「少一隊」

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回：一輩子的朋友！

日本雙隊今收2勝、冬盟明季後賽李欣穎、曾家輝先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

2林岱安談約過程曝！悍將誠意一次到位

3林岱安7年5600萬空降中職第8大約

4湖人勇士都想搶字母哥！格林被納入包裹

5林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回

最新新聞

1高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

2冬盟預賽結束！季後賽明開打先發出爐

3林岱安7年5600萬空降中職第8大約

4林岱安轉隊深情告白　布雷克暖回

5林岱安向悍將家人求推薦北部美食

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞

【開咬】調皮阿金咬沙發被阻止不放棄！爸：你是啄木鳥是不是

【殘骸散落一地】國道1號凌晨重大車禍！　「33歲駕駛亡」事發經過曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366