高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

▲攻城獅球星高國豪深夜發出道歉聲明。（圖／TPBL職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅明星後衛高國豪，爆出與兩位親哥哥互毆、互告傷害事件，哥哥高國強夫妻今（5）日下午發出聯合聲明，還原兄弟鬥毆始末，並對「私約二嫂」、「勒索30萬」等事進行說明；高國豪深夜也發出正式的道歉聲明，向兄嫂鄭重致歉，承諾未來將更加負責地承擔起公眾人物應有的素養。

以下為高國豪道歉聲明全文：

一、本人高國豪就民國(下同)113年12月3日之肢體衝突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。

二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。

三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。