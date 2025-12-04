運動雲

>

日本社會人3:2險勝台灣山林　日職聯隊6:4逆轉海洋

▲▼ 麥谷祐介3安猛打賞 。（圖／聯盟提供）

▲麥谷祐介3安猛打賞 。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

冬盟例行賽進入尾聲，日本社會人與日職聯隊今日各自面對台灣山林、台灣海洋，雙雙收下勝利。其中社會人隊王牌秋山凌祐繳出6局失2分的優質內容獲選單場MVP；日職聯隊則靠青野拓海的關鍵2分砲與麥谷祐介猛打賞，以6:4逆轉擊敗台灣海洋。

面對台灣山林，日本社會人打線雖前5局僅擊出2支安打，但得點效率極佳，攻下3分成為勝負關鍵。先發投手秋山凌祐被敲5安、僅投出1次三振，仍成功壓制對手打線，拿下勝投並獲選單場MVP。他透露，策略就是引導打者打出品質不佳的球，再交給守備處理出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣山林方面，張士綸持續好手感，4打席全上壘，包括2安、2次保送，單場再度演出雙安，打擊率提升至3成24。山林先發張景淯首局遭海崎雄太靠四壞與連續盜壘製造機會，下山悠介滾地球換回1分；次局社會人再以速度壓迫，柴崎聖人選到四壞、盜上二壘，三野原愛望安打再添1分。

山林第3局回敬攻勢，徐博瑋保送上壘後，何品室融、張仁瑋與陳思仲串聯安打追回2分扳平。然而5局上社會人柴崎聖人敲出二壘打，靠暴投上三壘，元山晶斗擊出投手方向強襲球，送回超前分，最終山林未能再突破對方投手群，以1分飲恨。

日職聯隊與台灣海洋目前戰績並列第二，確定將在周六四強賽正面對決。兩隊今為例行賽最後一次交手，日職聯隊在落後情況下展現韌性，以6:4收下對戰第3勝。

台灣海洋第4局靠保送與王念好、林培緯連續安打擠成滿壘，林莛淯適時敲出安打帶回2分逆轉。但第6局日職聯隊立即反擊，陽柏翔先敲安，青野拓海隨後轟出他在本屆冬盟的第2轟，幫助球隊再度超前。

雙方進入後段戰況更加激烈。海洋在7局與8局兩度追平比分，林莛淯、王翾祐與高捷接連敲出關鍵安打。日職聯隊火力不減，7局下靠麥谷祐介、山中稜真的安打拿回領先；8局下相澤白虎、青野、麥谷再度串聯，並以雙盜壘跑回保險分，最終鎖住勝利。

陽柏翔此戰再度展現速度優勢，2打數全安並成功盜壘，第4局更跑出內野安打後一路從一壘奔上三壘，為日職聯隊創造得分契機。

▲秋山凌祐單場MVP 。（圖／中職提供）

▲秋山凌祐單場MVP 。（圖／中職提供）

關鍵字： 冬盟冬季棒球聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

富邦新氣象！林哲瑄談後藤光尊給球員大空間　相信明年球隊會很不一樣

富邦新氣象！林哲瑄談後藤光尊給球員大空間　相信明年球隊會很不一樣

樂天最終收1050萬全額轉隊費　曝原因：對陣容缺口幫助較低

樂天最終收1050萬全額轉隊費　曝原因：對陣容缺口幫助較低

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

日本社會人3:2險勝台灣山林　日職聯隊6:4逆轉海洋

日本社會人3:2險勝台灣山林　日職聯隊6:4逆轉海洋

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

熱門新聞

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

富邦新氣象！林哲瑄談後藤光尊給球員大空間　相信明年球隊會很不一樣

樂天最終收1050萬全額轉隊費　曝原因：對陣容缺口幫助較低

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安轉戰富邦？傳已確定落腳處

2中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

3林哲瑄談後藤光尊給球員大空間

4最終收1050萬全額轉隊費　樂天曝考量

5保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

最新新聞

1社會人險勝山林　日職聯隊逆轉海洋

2邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

3新明國中186大物歐子喬收穫滿滿

4林哲瑄談後藤光尊給球員大空間

5最終收1050萬全額轉隊費　樂天曝考量

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366