日本社會人3:2險勝台灣山林　日職聯隊6:4逆轉海洋

▲麥谷祐介3安猛打賞 。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

冬盟例行賽進入尾聲，日本社會人與日職聯隊今日各自面對台灣山林、台灣海洋，雙雙收下勝利。其中社會人隊王牌秋山凌祐繳出6局失2分的優質內容獲選單場MVP；日職聯隊則靠青野拓海的關鍵2分砲與麥谷祐介猛打賞，以6:4逆轉擊敗台灣海洋。

面對台灣山林，日本社會人打線雖前5局僅擊出2支安打，但得點效率極佳，攻下3分成為勝負關鍵。先發投手秋山凌祐被敲5安、僅投出1次三振，仍成功壓制對手打線，拿下勝投並獲選單場MVP。他透露，策略就是引導打者打出品質不佳的球，再交給守備處理出局。

台灣山林方面，張士綸持續好手感，4打席全上壘，包括2安、2次保送，單場再度演出雙安，打擊率提升至3成24。山林先發張景淯首局遭海崎雄太靠四壞與連續盜壘製造機會，下山悠介滾地球換回1分；次局社會人再以速度壓迫，柴崎聖人選到四壞、盜上二壘，三野原愛望安打再添1分。

山林第3局回敬攻勢，徐博瑋保送上壘後，何品室融、張仁瑋與陳思仲串聯安打追回2分扳平。然而5局上社會人柴崎聖人敲出二壘打，靠暴投上三壘，元山晶斗擊出投手方向強襲球，送回超前分，最終山林未能再突破對方投手群，以1分飲恨。

日職聯隊與台灣海洋目前戰績並列第二，確定將在周六四強賽正面對決。兩隊今為例行賽最後一次交手，日職聯隊在落後情況下展現韌性，以6:4收下對戰第3勝。

台灣海洋第4局靠保送與王念好、林培緯連續安打擠成滿壘，林莛淯適時敲出安打帶回2分逆轉。但第6局日職聯隊立即反擊，陽柏翔先敲安，青野拓海隨後轟出他在本屆冬盟的第2轟，幫助球隊再度超前。

雙方進入後段戰況更加激烈。海洋在7局與8局兩度追平比分，林莛淯、王翾祐與高捷接連敲出關鍵安打。日職聯隊火力不減，7局下靠麥谷祐介、山中稜真的安打拿回領先；8局下相澤白虎、青野、麥谷再度串聯，並以雙盜壘跑回保險分，最終鎖住勝利。

陽柏翔此戰再度展現速度優勢，2打數全安並成功盜壘，第4局更跑出內野安打後一路從一壘奔上三壘，為日職聯隊創造得分契機。

▲秋山凌祐單場MVP 。（圖／中職提供）