林昱珉、李灝宇「師徒交換」初體驗　勉青棒學員：我們沒比別人差

▲Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新北報導

Nike台灣青棒精英訓練營4日持續在新莊棒球場火熱進行，今年營隊迎來旅美左投林昱珉與底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇；兩人同為2018那一屆的學員，如今他們首度以教練身分回到訓練場，從「被教」到「教人」，心境轉換讓他們都直呼感觸深刻。

林昱珉回憶2018年第一次參加訓練營時，還只是高一、個性害羞，但能與外籍教練學習，非常興奮，「那時候真的覺得很酷，可以看到國外的訓練方式，也剛好從小就有旅美的夢想。」

多年後以教練身分回營，林昱珉坦言自己更成熟，也依然保持學習心態，「我不只是想教，也想跟教練和學員一起交流，一起進步。」

李灝宇則笑稱，一走進訓練營就彷彿看到當年的自己：「這些學弟跟我們那時候一模一樣，害羞、不太敢問問題；但現在當教練，我還是覺得自己像小朋友，希望能靠近他們一點，用選手的角度跟他們互動。」

兩人從國中時期就常交手，也曾一起入選中華隊，感情深厚；林昱珉笑說，兩人的共通點就是「超好勝」：「我們在場上都是拿出100%的能力，我想三振他，他想把球打越遠越好。」

多年後再看到新世代青棒選手，兩人一致認為「身材、能力都明顯提升」，「他們都好高、體格很好，不知道吃什麼長大的，」李灝宇提及，其中最讓他驚訝的是臺東體中黃靖哲，「那麼小隻，打第一顆球就嚇到我，Power好到超乎想像。」

林昱珉則注意到學員心態上的進步，「第1天大家比較害羞，但第2天就非常踴躍發問；這很重要，因為不管是到美國或中職，自信跟表達能力都是很關鍵的。」

林昱珉最後強調「心態」的重要性，他提到現代資訊流量大，選手很容易被影片、留言影響，「我告訴他們要專注於呼吸、專注於比賽本身，把心情調整好就是最重要的事，踏上投手丘，就是丟好每一球，把對方三振、幫球隊贏球。」

李灝宇則希望打破學弟們對「台灣球員比外國人弱」的刻板印象：「我真的覺得台灣棒球比外國好很多，不管是技術還是比賽反應；我想告訴他們不用覺得自己差，用自信做對的事情，一直往前衝，我們沒有比別人差。」

▲Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）