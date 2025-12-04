運動雲

>

林昱珉、李灝宇「師徒交換」初體驗　勉青棒學員：我們沒比別人差

▲▼Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲Nike青棒菁英訓練營，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

Nike台灣青棒精英訓練營4日持續在新莊棒球場火熱進行，今年營隊迎來旅美左投林昱珉與底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇；兩人同為2018那一屆的學員，如今他們首度以教練身分回到訓練場，從「被教」到「教人」，心境轉換讓他們都直呼感觸深刻。

林昱珉回憶2018年第一次參加訓練營時，還只是高一、個性害羞，但能與外籍教練學習，非常興奮，「那時候真的覺得很酷，可以看到國外的訓練方式，也剛好從小就有旅美的夢想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

多年後以教練身分回營，林昱珉坦言自己更成熟，也依然保持學習心態，「我不只是想教，也想跟教練和學員一起交流，一起進步。」

李灝宇則笑稱，一走進訓練營就彷彿看到當年的自己：「這些學弟跟我們那時候一模一樣，害羞、不太敢問問題；但現在當教練，我還是覺得自己像小朋友，希望能靠近他們一點，用選手的角度跟他們互動。」

兩人從國中時期就常交手，也曾一起入選中華隊，感情深厚；林昱珉笑說，兩人的共通點就是「超好勝」：「我們在場上都是拿出100%的能力，我想三振他，他想把球打越遠越好。」

多年後再看到新世代青棒選手，兩人一致認為「身材、能力都明顯提升」，「他們都好高、體格很好，不知道吃什麼長大的，」李灝宇提及，其中最讓他驚訝的是臺東體中黃靖哲，「那麼小隻，打第一顆球就嚇到我，Power好到超乎想像。」

林昱珉則注意到學員心態上的進步，「第1天大家比較害羞，但第2天就非常踴躍發問；這很重要，因為不管是到美國或中職，自信跟表達能力都是很關鍵的。」

林昱珉最後強調「心態」的重要性，他提到現代資訊流量大，選手很容易被影片、留言影響，「我告訴他們要專注於呼吸、專注於比賽本身，把心情調整好就是最重要的事，踏上投手丘，就是丟好每一球，把對方三振、幫球隊贏球。」

李灝宇則希望打破學弟們對「台灣球員比外國人弱」的刻板印象：「我真的覺得台灣棒球比外國好很多，不管是技術還是比賽反應；我想告訴他們不用覺得自己差，用自信做對的事情，一直往前衝，我們沒有比別人差。」

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NIKE棒球訓練營棒球李灝宇林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

【最心酸的】替城市辛苦36年！32元電鍋讓清潔員淪被告

熱門新聞

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

中職2026賽程出爐！開幕戰3/28　黃子鵬3/31回娘家戰老東家

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

被誤會了！林昱珉強調已獲經典賽中華隊徵詢：我有強烈意願

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1LA新地標！山本由伸朝聖超巨大自己

2中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

3喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」

4保羅離隊內幕曝！美媒：大家都受夠了

5被誤會了！林昱珉強調獲徵詢也想打

最新新聞

1中職明年賽程出爐！黃子鵬3/31回娘家

2塔克現身佛州基地會面藍鳥球團　　

3保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

4陳柏毓點破殘酷真相　明年要get到MLB

5鄭宗哲連2年回訓練營授課　金句連發

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【不要騙人～】韓援女神鄭熙靜出席一日店長　秀中文太可愛啦❤

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366