韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

▲龐塞、瑞恩聯手帶領韓華闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

▲龐塞、瑞恩今年聯手帶領韓華鷹闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹本季靠著龐塞（Cody Ponce）與瑞恩（Ryan Weiss）的強勢聯手，睽違19年重返韓國大賽，但這組王牌組合最終仍未能留在大田，美國多家媒體今（3）日一致報導，2名外籍主戰投手將分別轉戰大聯盟，韓媒甚至以「怎麼會這樣」下標，擔憂韓華鷹新賽季的戰力。

首先傳出消息的是2號先發瑞恩，大聯盟官網《MLB.com》指出，休士頓太空人已與他達成合約，據當地多家媒體報導，他將獲得2026年保障260萬美元、最多可達1000萬美元的條件。

瑞恩原先效力小聯盟，之後來台加入富邦悍將，也曾在美國獨立聯盟發展，2024年6月以短期合約加入韓華鷹，當時僅是6周、10萬美元的臨時外援。

儘管起點不高，他迅速展現實力，在短時間內拿下正式合約，並在2025年以16勝5敗、防禦率2.87躍升聯盟頂尖外籍投手，連續完成21次優質先發，替韓華鷹拿下重要勝場。

至於王牌龐塞則與美國職棒世界大賽亞軍多倫多藍鳥達成協議，根據《ESPN》報導，龐塞將以3年3000萬美元加盟藍鳥。

他本季在韓華的壓制力堪稱歷史級，29場先發繳出17勝1敗、防禦率1.89，WHIP僅0.94，奪三振252次，包辦勝投、防禦率、三振與勝率4項第1，最終獲選例行賽MVP。

龐塞曾於2020至2021年短暫效力大聯盟，共留下20場出賽、1勝7敗、防禦率5.86的數據，後轉往日職與3A打拚，最終在韓華鷹迎來職涯轉捩點，並以此為跳板重返大聯盟。

龐塞與瑞恩2人本季合計貢獻33勝，是韓華鷹能夠闖進韓國大賽的最大推手，但如今雙雙離隊，也使球團最擔心的情況成真。

從2人的合約規模即可看出，韓華鷹已不具留人的條件，對任何球員而言，大聯盟始終是夢寐以求的舞台，2名外援選擇追逐更大挑戰，也在情理之中。

韓華鷹日前先以總額90萬美元簽下委內瑞拉右投赫南德斯（Wilkel Hernandez），補上其中1席外援名額，但另名新任投手尚未敲定。

無論最終補強結果為何，失去33勝的戰力缺口難以在短期內彌補，韓華鷹明年想要再度挑戰韓國大賽，勢必得面臨前所未有的壓力。

