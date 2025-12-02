運動雲

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

▲中職明星賽，高志綱。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，高志綱。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅教練高志綱近日因網路謠言捲入風波，相關貼文在社群平台持續流傳。對此，高志綱的妻子蔡志潔今（2）日透過正暘法律事務所委任律師蔡文健，發出正式聲明，澄清網路上自稱「正宮」的爆料帳號並非本人，已嚴重影響家庭生活，必要時將採取法律行動。

相關爆料網路上的貼文持續散布後，外界討論不斷，部分內容甚至牽涉家庭隱私，引發高度關注。爆料者使用的帳號在網路上多次以「配偶」視角撰寫貼文，甚至曾寫下，「我會知道她是因為她跟我老公滾床單」，導致外界普遍猜測該帳號使用者為高志綱太太，使謠言進一步擴大。

面對不斷流傳的截圖與爆料，球團強調仍在了解狀況，高志綱的妻子隨後也發出聲明。

律師代為轉述蔡志潔聲明如下：

（一） 本人為高志綱之配偶，近期於Threads 上，充斥某 C 開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

（二） 因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」等語。

經核尚無不合，爰代聲明如上。

正暘法律事務所

律師蔡文健

▲高志綱妻子委託律師聲明 。

