高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團出發曝最大期待

▲高國輝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

家鄉位於光復風災災區的富邦悍將教練高國輝，1日出席關懷盃閉幕典禮。被問起近期家鄉狀況，他表示上個月較常回去，但本月因行程無法返鄉，家裡目前大致恢復，「家具那些都已經到位了。」他提到，前陣子因颱風關係，父母曾被強制要求暫時撤離原住處，先住到親戚家，如今已經回家，「就希望同樣的災害不要再來一遍。」

光復地區仍有不少小球員受到災情影響，高國輝也希望給孩子們力量。他說：「光復的小朋友這次也有來（參賽），我覺得多少會影響他們的成績吧，因為沒有自己的球場訓練，其實還是會有影響。」他表示，非常感謝各界在此期間伸出援手，「很多企業家還有熱心的民眾在這段時間幫忙，其實我自己也有感受到，是真的，很感謝大家。」

富邦悍將今年安排高國輝帶著王念好、陳愷佑、高捷、林莛育等年輕球員赴美進修。去年他以教練身分前往日本火腿秋訓，今年則換到美國。談到對球員赴美的期待，高國輝表示，不奢望短時間有巨大進步，「短時間說要進步很多、進步大幅度，我覺得蠻難的。」但他強調最重要的是理解訓練帶來的幫助，「希望他們能夠懂得其中的原理，不是只有做，然後沒有去思考。」

以教練角度觀察不同國家的訓練方式，他認為能帶來養分，也讓自己未來在調整球員時更有方向。「我不覺得用同一種方式跟選手講，他們就會用一種方式，那樣不會有太大的幫助。」高國輝認為，在不同訓練環境中，有助於他在球季中協助球員更快調整狀況。

